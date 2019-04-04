بهجت
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ستّ رباعيّات – بهجت عباس –
أصبحتْ دنياكَ مثلَ الهرم المقلوب شَكلا
حيث صار الرأسُ في الأسفل والأسفلُ أعلى
أنتَ إنْ لم تستطعْ تغييرَها قولاً وفعلا
فلماذا تتركُ الهمَّ إذاً يغتـالُ عقـلا !
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أصبح الزَّيفُ رداءً يرتديـه الزّعمـاءْ
وإذا أنكرتَ أمـراً كفّـرتْكَ الأتـقيـاءْ
أتقياءُ ؟ حِرتُ في أمري وفي أصل البلاءْ
وشياطينَ لها ألفُ طـريقٍ في الدَّهـاءْ
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إنَّ تاريخـاً مضى بين خلافـاتٍ ومُـلكِ
ودمـاءٍ أغرقتْ من كان في طيشٍ ونُسكِ
سوف يبقى صارخاً يدعو إلى حقدٍ وفَتكِ
فلماذا يا تَـرى نُـثني عليـه ونُـزكّي ؟
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عندما يفـرح شخـص بنجـاح نتـألّـمْ
وإذا مـا نـالـه خطبٌ عظـيمٌ نَتـظَـلّم
نحن جسمـانِ برأسٍ واحدٍ عـارٍ مُعَمَّـمْ
وتَرانـا دائمـاً في ظَـمأ والكأسُ مُفعَـمْ*
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كانت العُربُ قديـماً تجعل الأسودَ عـبدا
غيرَ أنَّ الأسودَ الجَّبـّارَ قد حطَّـم قـيدا
فَهُـوَ الرّعبُ الذي ينشر إعصاراً ورعدا
وَهُـوَ القادرُ أنْ يجعـلَ للطاغوتِ حـدّا
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منْ هُـوَ السّـيِّدُ حقّـاً يا عُصاراتِ الخيالِ ؟
يا بقـايا الزّمن الغـابرِ في عصر الضَّلالِ
أخفـقَ القـادةُ منـكمْ فَجَنحْـتُـمْ للـزّوالِ
لنْ تنـالوا العِـزَّ حتّى تخلعوا ثوبَ التّعالي
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*مُفعم يعني مملوء