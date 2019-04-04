شركة الصناعات الخفيفة … إعادة صناعة ماركة عشتار العراقية

بإشراف المهندس شاكر الزاملي رئيس هيئة استثمار بغداد تستمر الملاكات الهندسية والفنية والإعلامية بمتابعة المشاريع الإستثمارية المجازة من قبل الهيئة .

مشروع إعادة تأهيل وتطوير شركة الصناعات الخفيفة المجاز من قبل الهيئة وصل الى مراحل متقدمة من الإنجاز حسب ما أكدته اللجان الفنية في الهيئة نتيجة الزيارات المتكررة للمشروع حيث أشرت اللجان إرتفاع نسب الإنجاز وتقدم العمل .

المشروع يقع بالمنطقة الصناعية في الزعفرانية على مساحة تبلغ 36 دونماً ، الجدير بالذكر أن المشروع يعمل على إنتاج أنواع المجمدات والثلاجات والعارضات بمختلف الأحجام والأشكال وسخانات شمسية وأنواع الطباخات الغازية التي تحمل ماركة عشتار التي ارتبطت لزمن طويل بجودة الصناعات المحلية في مجال الإنتاج الاجهزة الكهربائية .

المشروع يعد من المشاريع الوطنية ذات الجانب الصناعي حيث وفرت العديد من فرص العمل المباشرة منها وغير المباشرة .

من جانب آخر أكد القائمون على المشروع على الدعم المستمر من قبل هيئة استثمار بغداد من أجل تذليل العقبات التي تعتري سير العمل وحلحلتها من خلال مخاطبة الجهات ذات العلاقة وتقديم كل ما من شانه تقدم العمل وزيادة نسب الإنجاز.

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قسم العلاقات العامة والإعلام

هيئة إستثمار بغداد