قصي السهيل: أوقفنا استحداث الجامعات الأهلية مؤقتاً وعلّقنا نظام ابتعاث الطلبة

حاوره / محمد صباح

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل إن الوزارة أوقفت عملية استحداث الجامعات الأهلية لحين انتهاء اللجان الفرعية من تقييم واقع ومستوى التعليم الأهلي. وقال: نحن غير معنيين بمن يقف خلف هذه الكليات من أحزاب وشخصيات سياسية، معترفاً بوجود دعم نسبي لبعض الكليات من سياسيين وأحزاب.

وأضاف السهيل في حوار موسع مع (المدى) انه أجرى مفاوضات مع عدد من السفارات في بغداد للاتفاق على إرسال الأساتذة من حملة الشهادات العليا الماجستير والدكتوراه للابتعاث إلى الجامعات العالمية الرصينة لتطوير قدراتهم العلمية والأكاديمية، مؤكدا أن وزارته أوقفت العمل بنظام الابتعاث والزمالات للطلبة بسبب عمليات الفساد والمخالفات القانونية والإدارية. وفي ما يأتي نص الحوار:

 شهدت الفترة الماضية خروج الكثير من الجامعات العراقية من تصنيفات عالمية وتذيلها قوائم تصنيفات أخرى. برأيكم ما الأسباب التي تقف وراء هذا التراجع؟ وماهي المعالجات التي اتخذتموها لإعادة هيبة التعليم في العراق؟

– إن هذه القضية موروثة من تداعيات الحروب والحصار الذي مرّ به البلد وانقطاع العراق عن التواصل مع دول العالم وكذلك انقطاع المصادر والمحددات في استيراد الأجهزة والمعدات المختبرية . كل هذه المشاكل أدت إلى التراجع في منظومة البحث العلمي وفي مستويات التعليم العالي بشكل عام .هذه أبرز المشاكل وراء هذا التراجع. أما ما يخص المعالجات فهي تتمثل في ما تضمنه البرنامج الحكومي الحالي الذي يركز على إدخال الجامعات العراقية في التصانيف العالمية، وعمل توأمة مع الجامعات العالمية، وهذان الهدفان فيهما مسارات مرسومة تعمل على تفعيل البرامج الثقافية من خلال خلق محفزات لاستقبال الطلبة الأجانب للدراسة في جامعاتنا، مع استقطاب الباحثين الأجانب مدداً دراسية محددة لمنح طلبة الدراسات العليا كورسات معينة يقابلها إرسال باحثين عراقيين (شباب) للجامعات العالمية.

في الفترة الماضية عملنا اتفاقية مع بعض الجامعات العالمية على ضرورة تحديث المراكز البحثية من خلال تطوير عملها كتأسيس مركز للخلايا الجذعية في محافظة البصرة، وأيضا مركز لزراعة الكبد والكلى في جامعة بغداد.

 لماذا لا يصار إلى الاهتمام أكثر في موضوعة البحث العلمي وإجبار الجامعات على تقديمها بشكل منتظم للعمل على رفع مستوى البحث والذي كما تعرفون له انعكاسات واضحة وكبيرة على جودة التعليم ؟

_ في هذا العام رصدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موازنة مخصصة ومحددة للبحث العلمي لأن الموازنات السابقة للوزارة حولت بعض الجامعات إلى مؤسسات تعليمية فقط، لدينا نية في الوقت الحاضر تحويلها إلى مؤسسات تعليمية بحثية، وهذا ما ينعكس على تقدم تسلسلاتها في التصانيف العالمية. أما ما يخص الجواب على السؤال نعم يتطلب عدة خطوات منها تهيئة مراكز ومختبرات وتزويدها بالأجهزة الحديثة والمعدات المختبرية المتطورة، وأٌكد على أن هناك تفاوتا واضحا بين جامعة وأخرى في هذه الأجهزة والمعدات، وإلى جانب ذلك سارعنا إلى توسعة القبول في الدراسات العليا ورفع سقف الإشراف من خمسة إلى سبعة طلاب لكل أستاذ وكذلك أيضا أدخلنا باقي الوزارات كعامل متوازٍ ومهم مع الجامعات من خلال فسح المجال لأي باحث في الوزارة اقتراح مشروع البحث وان يكون هو المشرف الأساس والمشرف المشارك من داخل الجامعة، الهدف الإجمالي زيادة عدد الأبحاث المنجزة وترصين نوعية النشر في المجالات العملية العالمية.

 دائما ما تشكلون على عمل وزارة التربية ومخرجاتها التي تنعكس بشكل كبير على أداء وزارتكم هل أنتم مع دمج وزارتي التعليم العالي مع وزارة التربية من اجل التغلب على اغلب المشاكل والمخالفات التي تعانون منها؟

_ إن هذا الزمن هو زمن التخصص من خلال وجود بلد كبير فيه عدد من الأكاديميين والخبراء يضم تنوعا ثقافيا وبالتالي أنا شخصيا لست مع دمج وزارة التربية مع التعليم العالي بوزارة واحدة، نحن مع العمل والتنسيق والتواصل التام بين الوزارتين من خلال تلافي الخلل في مخرجات وزارة التريبة وعدم انعكاسه على أداء وزارة التعليم العالي، لذلك تأثر عملنا بعدم وجود وزير أصيل لوزارة التريبة حتى اجتماعاتنا الثنائية معهم لم تكن بالمستوى المطلوب لكونها متباعدة وثانيا يتطلب الأمرإلى قرارات ستراتيجية من قبلهم حتى نتمكن من المضي قدما، وبالتالي لم نتمكن من أعداد الخطة الدراسية الجديدة للعام المقبل بشكل تفصيلي تام معهم مالم يكن هنالك وزير.

 ماذا تعني لكم الانعكاسات في التوسع الأفقي والعمودي في استحداث الجامعات والكليات التي تحول الكثير منها وللأسف الشديد إلى أشبه بمدارس لا ترتقي أن تكون كليات أو جامعات بافتقارها إلى البنايات والقاعات والمختبرات والأساتذة الأكفاء؟

_هذه المشكلة تقسم إلى القطاعين الحكومي والأهلي أما الحكومي مشاكله خفيفة تنحصر في استحداث بعض الجامعات التخصصية التي أنشئت في وقت يمر بها البلد في حالة من التقشف بعد انخفاض أسعار النفط مما أدى إلى عدم أخذ دورها، أما القطاع الأهلي والتوسعة التي حصلت فهي لم تكن متوافقة مع حاجة سوق العمل وبالتالي هناك زيادة في عدد الكليات في نمطية محددة مما جعل الكثير من النقابات ان تقدم اعتراضاتها للوزارة والتي رفعت إلى رئاسات مجلس الوزراء والجمهورية والنواب تحذر من التوسع الجاري في الكليات الأهلية التي اعتبرته غير مجدٍ وتحديدا الطب العام والأسنان والصيدلة والهندسة وكليات القانون، وبالتالي فإنّ وزارة التعليم العالي شكلت لجانا لمعالجة هذا الخلل من أجل تقييم أداء هذه الكليات الأهلية لاتخاذ القرارات المناسبة ضد الكليات المقصرة مع توفير الدعم الكامل للكليات المتطورة. ما أريد قوله نسعى إلى تحويل التعليم الأهلي من عبء على الوزارة إلى عامل داعم لأهداف الوزارة لأنه جزء من الأكاديمية الموجودة في البلد.

 معالي الوزير ما يخص الكوادر التدريسية هناك أقسام فيها فائض في كوادرها وأخرى تعاني من نقص كبير. كيف ستتعاملون مع هذه الإشكاليات وأنتم تستعدون لتغيير الكثير من الخطط الستراتيجية في الوزارة؟

_ إن خطط الوزارة نابعة من البرنامج الحكومي لأربع سنوات قادمة، بالتأكيد أن كوادرنا لن تغطي كل الاختصاصات لأن بعضها فيه كثرة في اتجاه معين ككليات العلوم الإنسانية والأدبية وهناك تخصصات لدينا فيها مشكلة ونقص واضح وهي التخصصات الطبية لذلك نسقنا مع وزارة الصحة لنقل حملة الشهادات العليا. في الحقيقة النقص هو من حملة الشهادات الدكتوراه في الاختصاصات الطبية وتحديدا طب الأسنان والصيدلة.

 لو تكلمنا بصراحة عن الكفاءة التي يتمتع بها التدريسيون من حملة شهادة الماجستير والدكتوراه في جميع الجامعات هل انتم راضون عن مستوى كفاءتهم العلمية؟

_ ممكن إعادة طرح السؤال بطريقة أخرى هل كفاءة الأستاذ العراقي تتناسب مع المعايير العالمية؟ في الحقيقة لم نصل بعد للمعايير الني نطمح لها والمطلوبة عالميا لذلك هدفنا الأساس في المرحلة الحالية تطوير الكفاءات التدريسية من خلال إيقاف نظام البعثات الدراسية للطلبة مع تشجيعنا نظام الزمالات البحثية للأساتذة، وأجرينا خلال الفترة الماضية عدة مفاوضات مع عدد من السفارات في بغداد لدراسة تفاصيل هذه المنح البحثية من حملة شهادتي الماجستير والدكتوراه وستكون لشريحة الشباب الأولوية.

 ماهو تقييمك أو تعليقك على اختيار وأداء رؤساء الجامعات وعمداء الكليات الحاليين على المستوى الأكاديمي والفني والإداري؟

_كل منتسبي الوزارة من وزير ووكلاء ومستشارين ورؤساء جامعات مطلوبون جميعهم بتنفيذ البرنامج الحكومي، وربما لا يستطيع العديد منهم استيعابه أو تنفيذه، بعض رؤساء الجامعات، وعمداء الكليات مضت عليهم فترة قسم منهم لديه نجاحات جيدة والبعض الآخر عمل بشكل تقليدي ورتيب، شخصيا اعتقد أن الوزارة بحاجة إلى حركة “ديناميكية متصاعدة” حتى نتمكن من تحقيق أهداف البرنامج الحكومي، وبالتالي رؤساء الجامعات الناجحين سيستمرون في عملهم و الرؤساء غير قادرين على التناغم مع أهدفنا السريعة سيتم تغييرهم.

 نحن على أبواب نهاية العمل لإدارة مواقع ومناصب الدولة بنظام بالوكالة كما مضمن في قانون الموازنة الاتحادية ابتداء من الأول من تموز المقبل. السؤال كم هوعدد الدرجات الخاصة التي تدار بالوكالة في وزارة التعليم العالي؟ وماهي الآلية التي ستعتمدونها في تكليف الجديد وكيف ستتخلصون من هيمنة ومحاصصة الكتل والأحزاب؟

_ إن وزارة التعليم العالي التي تملك (560) درجة خاصة غير معنية بالصراعات الحزبية على هذه المواقع والمناصب، وبالتأكيد أن هذه المواقع مغرية للجميع لكن لدينا معايير واضحة متى ما رأينا توافرها في مرشح سيقدم إلى هذا الموقع والمنصب، وبالتالي فان تنفيذ البرنامج الجامعي يتطلب اختيار فريق منسجم من قبل رئيس الجامعة، وما نطمح له ان يكون البرنامج الحكومي متكاملاً وليس بآلية العزل، لذلك لا توجد فرصة لمنح استقلالية اكبر للجامعات، لأننا مصرون على تنفيذ البرنامج الحكومي على وفق عمل مترابط بشكل عنقودي.

 لجأتم مؤخرا للعمل بنظام المقررات في الدراسات الأولية، كيف سيتم التعامل مع هذا النظام الجديد الذي يتطلب كوادر تدريسية وقاعات وبنى تحتية متكاملة وبمواصفات متطورة وحديثة في كل الجامعات العراقية؟

_ إن نظام المقررات معمول به في كل دول العالم ويطبق بدرجات متفاوتة، وواحدة من أبواب دخولنا إلى التصانيف العالمية ان يكون نظامنا الدراسي محدثاً وموحداً بين الجامعات المختلفة مع وجود خصوصيات لهذه الجامعة أو تلك، المقررت فيها مرونة للأستاذ وللطالب، نعم يحتاج إلى قاعات أو إمكانات مختبرية، نحن لم نقترح هذا النظام إلا بعد التأكد من توافر كل الإمكانات والاستاتذة، بشكل مبسط. المقررات تقوم على نظام الوحدات القائم على الساعات التي تكون موزعة على ست مواد أو خمس أو أربع مواد، وبالتالي الطالب المتميز ممكن اختصار الأربع سنوات في ثلاث سنوات للحصول على الشهادة الأولية أما التخصصات الطبية لا مناص إلا بإكمالها بست سنوات.

 نظام الابتعاث أو الزمالات فيه الكثير من المشاكل والمحاباة

_عملنا مراجعة لنظام البعثات الدراسية والزمالات وعدد الطلبة الذي له تأثير على جودة التعليم في العراق ورفع قابليته في التصانيف العالمية من خلال عدد الباحثين العراقيين المرسلين للخارج وعدد الطلبة الأجانب الدراسين في العراق وعدد الحائزين على الجوائز العالمية، وبالتالي الوزارة ضمن خطتها الجديدة أوقفت العمل بنظام الابتعاث والزمالات. هناك رغبة لاعادة التقييم بسبب مشاكل الفساد والمخالفات القانونية والإدارية مع وجود خلل في عمل الملحقين الثقافيين، فضلا عن وجود مشكلة في الزمالة الروسية والاسترالية.

 هل كانت هناك محاباة لصالح طالب معين على حساب آخرين؟

ــ المشكلة فيها أبعاد متعددة، كان هناك فائض في موازنة الوزارة سابقا. الوزارات السابقة قررت ان ترسل طلبة مبتعثين لم يكونوا بمستوى جيد لانفاق الفائض، ما ولد فرصاً لحدوث خروق. ان موضوع الابتعاث سجل كثافة عالية بين سنوات 2010 على 2014، بكلف مالية عالية جدا، وبالتالي معدل الطالب المبتعث إلى بريطانيا تصل كلفته الى (37000) باوند أي ما يعادل (50) ألف دولار في السنة الواحدة، إضافة إلى ذلك فإن الكثير منهم لم يتم تعيينهم.

 هناك الكثير ممن يتحدث عن وجود شهادات مزورة منحت إلى شخصيات سياسية بعد 2003 ما هي خطة الوزارة لمعالجة هذه المشاكل والتحديات والتي تعد من الجرائم التي يتطلب حلها من قبل إدارة الوزارة الجديدة؟

_ بالتأكيد ان البلد فيه نظام ديمقراطي مفتوح، وبعض الناس يفهم من الديمقراطية أنها انفلات مما تسبب بحصول انفلات في العديد من القطاعات منها الإتيان بشهادات مزورة، لكن في قناعتي لم تصل إلى الظاهرة بل كانت حالات فردية تمت معالجتها وتدقيقها كون هذه العملية تمر بعدة مراحل، في تصوري الشخصي هي في حدودها الدنيا ولا نمتلك إحصائية محددة ولم نسجل حدوث هكذا حالات داخل الجامعات ، كل ما مسجل لدينا وجود حالات غش.

 معالي الوزير ننتقل إلى المحور الثاني من حوارنا وهو مكرس لمستوى التعليم الاهلي والتوسع الكبير الذي شهده خلال السنوات الماضية… ما الذي قدمه التعليم الأهلي للجامعات الحكومية؟

_ مازال التعليم الأهلي دون المستوى المطلوب وما نطمح له ان يكون التعليم الأهلي عنصراً داعماً للتعليم الحكومي لكن للأسف لم يكن بالمستوى المطلوب لاعتبارات أن قسماً منها يخضع لتحقيق الربح السريع على حساب نوعية التعليم. خلال السنتين الماضيتين كثر فيها استحداث الكليات والأقسام رؤيتنا ان يخضع التعليم الأهلي للتقييم والإصلاح، وإعادة توزيع مهامه بشكل واضح.

 لماذا لا تكون هناك ضوابط رصينة وصارمة لمنح الموافقات لفتح الكليات الأهلية مع منع حالات الالتفاف على الضوابط المقررة ؟

ــ إن وزارة التعليم العالي والبحث العملي أوقفت عملية استحداث الكليات الأهلية لحين الانتهاء من عملية التقييم والتدقيق لمستوى التعليم الاهلي وعلى ضوء هذا التقييم تم إغلاق كليات هي كلية الرازي لطب الأسنان في محافظة النجف لم تكن لديهم بناية مع وجود وهمي وليس واقعياً، وتم تعليق القبول في جامعة الفراهيدي بعد تجاوزها على أراض تابعة لوزارة التعليم العالي، من مجموع الكليات الأهلية التي تصل إلى (63) كلية أهلية يقابلها (37) جامعة حكومية.

 هل أغلب الجامعات والكليات الأهلية هي مدعومة من قبل كتل وأحزاب سياسية أو تدار من قبلها بطريقة غير مباشرة؟

_ نحن غير معنيين بمن يقف خلف هذه الكليات ، ما يعنينا هو الهيئة المؤسسة وبالتالي ان بعضا من هذه الكليات أسستها جمعيات علمية والبعض الآخر أسست من قبل هيئات من أساتذة متقاعدين، وبالتالي هذه الهيئات هي مسؤولة عن أي خلل، وليس لنا علاقة بالمستثمر أو الاحزاب لكن بالتأكيد هناك دعم نسبي لهذه الكلية أو تلك من بعض الأحزاب ومن بعض السياسيين.

 محورنا الاخير في هذا اللقاء يتعلق بالتداعيات السياسية ومتعلقاتها ومشكلاتها، متى تحسم الوزارات الشاغرة في حكومة عادل عبد المهدي؟

_ بحسب ما عرفت وجود مفاوضات مكثفة لحسم وزارتي العدل والتربية وربما الأيام القادمة ستشهد التصويت على مرشحي هاتين الوزارتين بمعزل عن وزارتي الدفاع والداخلية اللتين بحاجتنا إلى مفاوضات مكثفة.

 ما الذي دفع قصي السهيل للخروج من التيار الصدري الجماهيري والالتحاق بخصمه السياسي نوري المالكي وائتلاف دولة القانون؟

_ خرجت من العمل السياسي بشكل تام في العام 2014 وتفرغت للعمل كأكاديمي وخبير في إحدى الشركات النفطية لأربع سنوات ماضية بعدها ارتأينا العودة الى العمل السياسي عبر منظومة مختلفة، ولم أخرج من هذا ودخلت إلى ذاك بشكل مباشر، وبالتالي دولة القانون رشحتني للوزارة كوني من المستقلين.