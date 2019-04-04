قوة امنية تمنع فريق nrt من تغطية افتتاح معرض اربيل الدولي للكتاب

3/4/2019

منعت قوة امنية فريق nrt الفضائية من تغطية افتتاح وفعاليات معرض اربيل الدولي للكتاب، صباح اليوم الاربعاء.

هيرش قادر مراسل القناة قال لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق “انه وزميله المصور كوران عبد الخالق تم منعهما من الدخول للمعرض من قبل القوات الامنية وكانت الحجة انهم لم يعطَ لهم الاوامر لدخولهما إلى معرض الكتاب”.

اعرب قادر عن استغرابه من منع طاقم القناة بخلاف بقية وسائل الاعلام الكردية والعراقية والعربية من الدخول والتغطية، قائلا ان المنع ليس له مسوغ كون القناة تمتلك اجازة رسمية.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، اذ تدين التعامل بانتقائية و المنع المتكررالذي تتعرض له مجموعة NRT و عامليها في مناطق كردستان من قبل القوات الامنية بدوافع سياسية.

لذا نطالب الامم المتحدة و المنظمات الدولية بتحريك ملف تهديد العمل الصحفي في كردستان و العنف الذي تتعرض له الكوادر الإعلامية من قبل السلطات.