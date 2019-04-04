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لتشكيلات المكانية في الرواية الفلسطينية ” كتاب جديد للدكتورة كوثر جابر

كتب : شاكر فريد حسن

عن دار راية للنشر في حيفا ، صدر للكاتبة والباحثة د. كوثر جابر كتاب نقدي جديد بعنوان ” التشكيلات المكانية في الرواية الفلسطينية ” ، صممت غلافه الفنانة التشكيلية جمانة الحسيني ، وقدم له الناقد بروفيسور ابراهيم طه تحت عنوان ” وعي الجغرافية وجغرافية الوعي ” .

ويتناول الكتاب بالعرض والتحليل ثلاث روايات فلسطينية تمثل التنويعات المختلفة في الرواية المكانية ، وهي : ” عائد إلى حيفا ” للكاتب الشهيد غسان كنفاني ، و ” الجحيم أيها الليلك ” للشاعر الراحل سميح القاسم ، و ” جبل نبو ” للروائي الراحل عزت الغزاوي .

يذكر أن د. كوثر جابر من مواليد قرية مقيبلة في مرج ابن عامر ، وهي خريجة جامعة حيفا بموضوعي اللغة العربية والفلسفة ، وحاصلة على لقب الدكتوراه . عملت محاضرة للغة العربية وآدابها في جامعة حيفا بين السنوات ( 2003-2005 )، وفي تدريس الأدب العربي الحديث بكلية بيت بيرل ، ومحاضرة في كلية سخنين لتأهيل المعلمين وفي مدرسة الجليل الثانوية بالناصرة ، وفي مركز التكنولوجيا التربوية بجامعة تل أبيب ، وعينت مفتشة مركزة لموضوع اللغة العربية في وزارة التربية والتعليم .

لها دراسات وأبحاث متعددة في اللغة العربية وقواعدها ، وفي الأدب الفلسطيني ، وأدب الاطفال ، ومهارات تدريس اللغة العربية .

وصدر لها عدة مؤلفات ، منها : تداخل الأنواع الأدبية في الأدب العربي الحديث ، وبيادر الأدب الحديث – الوحدة الأولى في الأدب مع د. محمد حمد .

وشاركت في كتاب ” الأدب الفلسطيني في اسرائيل ومسألة الحداثة ” الصادر عن المعهد الأكاديمي العربي في بيت بيرل ، بدراستها ” كسر التابوهات في أدب المرأة المحلي ” .

نبارك للباحثة والناقدة د. كوثر جابر صدور كتابها الجديد ، ونتمنى لها المزيد من العطاء والإبداع .

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