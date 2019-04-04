منشور مكافأة القبض على البغدادي يثير سخرية العراقيين



أثار منشور أسقطته طائرات الجيش العراقي، يعرض مكافأة ضخمة لكل من يساعد في القبض على زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي، السخرية لدى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت السخرية بسبب الأخطاء الإملائية واللغوية في المنشور الذي ألقته طائرات الجيش العراقي على مناطق في محافظة الأنبار، وفق وسائل إعلام محلية.

ويبدو أن الجهة التي طبعت المنشور المتعلق بالمكافأة المعروضة لمن يدلي بمعلومات تفضي للقبض على البغدادي وقيمتها 25 مليون دولار، لم تعرض نص المنشور على مدقق لغوي أو على الأقل عبر برامج الطباعة المدعومة بمدقق تلقائي.

ورجحت مصادر أن قوات التحالف الدولي هي من طبع المنشور، فيما توقع آخرون أن الخبر مفبرك، رغم نقل عدة وسائل إعلام محلية صورا لمئات من المناشير وهي ملقاة على الأرض.

وورد في المنشور عدد من الأخطاء التي وصفها البعض بـ “القاتلة” مثل:

(قائد داعش ومقاتلية) والصحيح (قائد داعش ومقاتلوه)، (سرقو) والصحيح (سرقوا)، (هو الان مختبئ بإمان بعيد) والصحيح (هو الآن مختبئ بأمان بعيدا)، (مكافئة مادية) والصحيح (مكافأة مادية).

هذا وأشار آخرون إلى أن أرقام الهاتف المذكورة في المنشور التي يستطيع المواطنون التبليغ من خلالها ليست أرقاما عراقية ولا حتى أمريكية، بل تعود لـ 3 دول: ماليزيا ومفتاحها 0060، ودولة بنين ومفتاحها 00229، ودولة غينيا ومفتاحها 00224.

وسخر عراقيون من المنشور باعتبار أن المكافأة المخصصة ضخمة ولكن المنشور لا يتناسب مع قيمتها الخيالية.

وتنفس متابعو المنشور الصعداء لأن “نص الآية القرآنية التي طبعت في ختام المنشور خلت من الأخطاء”.