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أول تعليق سياسي من بغداد على اتفاق الحزبين الرئيسين في كوردستان

علق تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، الخميس، على اتفاق الحزبين، الديمقراطي والاتحاد الكوردستانيين، الذي حصل يوم أمس بشأن تشكيل حكومة اقليم كوردستان.

وقال النائب عن التحالف محمد البلداوي ان “الاتفاق بين حزبي الديمقراطي والاتحاد الكوردستانيين جيد، وسيخدم العملية السياسية”، مبينا “نرى ان جزءاً كبيراً من التجاذبات، هي بسبب الخلافات بين الكتل نفسها”.

وأضاف البلداوي انه “نتمنى ان يكون هذا الاتفاق حقيقي نهائي، فقبل فترة حصلت اتفاق، لكن مع الاسف يصطدم بعقبة عدم تنفيذ والجدية في تطبيق الاتفاق”، مؤكدا ان “الاتفاق بين الحزبين سيكون داعما بشكل كبير للعملية السياسية، وخاصة ملف انهاء الوزارات الشاغرة، وبالتحديد حقيبة وزارة العدل، كون هذه الوزارة من استحقاق الكورد”.

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