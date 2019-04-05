ابرز السياسيين المطالبين بتشكيل اقليم البصرة لا يستبعد اغتياله ويوصي

المح محمد الطائي عضو مجلس النواب السابق احد ابرز السياسيين المطالبين بتحويل محافظة البصرة الغنية بالنفط الى امكانية تعرضه الى تصفية جسدية بعد ان وصل المشروع الذي يتبناه الى مراحل متقدمة.

وقال الطائي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس “اوصيت بشاء قطعة ارض بمقبرة النجف لأن احتمالات الموت عديدة: عبوة، اغتيال، عبارة طرق (شوارع) الموت والمطالبة بالإقليم”، في اشارة على ما يبدو الى تعرض لتهديد بالقتل.

والطائي صاحب قناة “الفيحاء” الفضائية كان ولا يزال ومنذ سنوات من اشد المطالبين بتحويل البصرة الى اقليم.

وصوّت مجلس محافظة البصرة العراقية الغنية بالنفط، بالأغلبية المطلقة على تحويلها إقليماً، داعياً المحافظات الراغبة إلى الالتحاق بالإقليم المزمع.

وانطلقت دعاوى إقليم البصرة في وقت مبكر بعد الاجتياح الأمريكي للعراق في 2003، لكنها لم تتكلل بالنجاح لأسباب عدة، منها عدم موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد على السير بالإجراءات القانونية لإعلان الإقليم.

وينص الدستور العراقي الدائم على حق “كل محافظة أو أكثر، في تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه”. وتتم العملية بإحدى طريقتين: “طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم”.