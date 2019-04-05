احذر العقرب اذا تقرّب

رشيد سلمان

الخليج الوهابي بقيادة السعودية يقود رشمته الاحمق ترامب و الغرض من تقرب (العقرب) السعودي وضع العراق تحت الوصاية الخليجية الوهابي بحجة نفوذ ايران و الوسيلة الاستثمار و بيع العراق بالمزاد العلني.

القمامة الثلاثية بين الاردن ومصر و العراق و القمامة الثنائية بين العراق و السعودية و ستليها قمامات اخرى الغرض وضع العراق تحت النفوذ الامريكي الخليجي الوهابي و القضاء على الصناعة و الزراعة العراقية بكل اشكالها.

القروض من البنك الدولي الذي اشترط عدم تأهيل المصانع العراقية و الزراعة العراقية جزء من هذا المخطط الخبيث تنفذه الرائاسات الثلاثة الاجنبية على راسها الرئيس التنفيذي الخرف الذي ضاعف خرفه المنصب.

الكردي عضو الرئاسات الثلاث يعمل على اضعاف العراق لتنتعش دولة كردستان و السني يعمل على اعادة الحكم السني المطلق مغلفا بالتقرب من ايران و المتشيع التنفيذي لبس الشروال الكردي و العقال السعودي.

الخاسر الوحيد من كل هذا (الانفلاق و الانفتاح) هم اهل الوسط و الجنوب الذين ينهب ويوهب نفطهم داخل بقية العراق لمن يعاديهم و خارج العراق لم يعاديهم.

ملاحظة: العقيقة مصر السيسي فتحت معرض بضائعها السكراب في الانبار و هذا اول القطر وسيليه الاردني و السعودي و الاماراتي و القطري لان العراق باعه المتشيع التنفيذي بالمزاد العلني.

المؤامرة على نفط الوسط و الجنوب واهله واضحة كالشمس المشرقة و لا تحتاج الى دليل و مع ذلك اهل الوسط و الجنوب يثرثرون عن وحدة العراق الوهمية و يذرفون الدموع على ضحايا العبارة و لكنهم ينسون ضحاياهم.

كلنا اولاد ادم وحواء فلماذا هم يقتلوننا في سبايكر و الكرادة و جسر الائمة و غيرها و نحن نذرف دموعنا عليهم؟

الجواب لأننا جهلة مغفلين قشامر يقودنا من خانوا الامانة من افندية و معممين و محجبات كلهم يثرثرون عن الوحدة الوطنية و اللحمة الوطنية الوهميتان.

ما هو الحل: دولة الوسط و الجنوب لينعم الشيعة بكل قومياتهم بنفطهم و صناعتهم وزراعتهم بدلا من نهب النفط من قبل الاخرين و شراء بضائعهم السكراب.

باختصار: العقرب السعودي لا يؤتمن لانه ادخل داعش للعراق لقتل الشيعة و الاردن العاق لا يؤتمن لان ملكه حذر من الحلال الشيعي و سيسي مصر لا يؤتمن لانه صهيوني و الصهاينة يكرهون الشيعة لانهم ساندوا الفلسطينيين.

ملاحظة: صرح الناطق باسم وزرارة الخارجية العراقية ان العقرب السعودي يريد ان (يدرب) قوى الامن العراقية و لم يقل ان التدريب سيشمل قطع الرؤوس و الاجساد كما يحصل للشيعة في السعودية و كما حصل للخاشقجي.