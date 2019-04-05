استأجرت ايرانياً ليقتل مقابل 100 مليون تومان.. أسايش أربيل تنشر اعترافات عصابة بينها امرأة

نشرت مديرية أمن (اسايش) اربيل، الخميس، اعترافات لمجموعة اشخاص بينهم امرأة ارتكبوا جرائم في المحافظة، مبينة أنها قامت باستأجرت ايرانياً ليقتل مقابل 100 مليون تومان.

وقالت المديرية في بيان، إن “قوات الأمن (الاسايش) القت القبض على مجموعة مؤلفة من 4 اشخاص بينهم امرأة، فيما يجري البحث عن متهمين آخرين”.

وأضافت، أن “الشخص المدعو (هردي محمد سمايل) قد قام بقتل الشاب (جيكر عبد الله عزيز) قبل ثلاث سنوات وتم حكمه بـ 15 عاما، وبحسب اعترافات (سهيلة خالد سلطان رحيمي) زوجة المتهم (سمايل) فإنها خططت مع زوجها المسجون على قتل أحد أفراد عائلة زوجها والصاق التهمة بعائلة المغدور (جيكر) ومن ثم يتم التصالح بين العائلتين ويخفف حكم زوجها”.

وأشارت الى، أن “زوجته قامت باستأجار شخص يحمل الجنسية الايرانية اسمه (أحمد آزري) ليقتل أحد أخوة زوجها مقابل 100 مليون تومان ايراني، وقام (آزري) بمساعدة كل من (بارزان عزيز ابراهيم) و (هلكورد صابر طه) و (بختيار اسماعيل) و (هزار صابر طه) بمحاولتين لقتل اخوي هردي وهما (دلير محمد اسمايل ودشتي محمد اسمايل)”.

وتابعت المديرية، أنه “تمت المحاولة الأولى في 15 كانون الثاني الماضي في ناحية طق طق عبر وضع قنبلة يدوية في علبة لمعجون البندورة أمام منزل (دلير محمد اسمايل) لكنها أسفرت عن مقتل عامل نظافة سنغالي وجرح آخر، وفي المحاولة الثانية التي جرت 5 اذار مارس المنصرم بحي زيلان في اربيل انفجرت القنبلة أمام منزل (دشتي محمد اسمايل) واسفرت عن جرح زوجته وابنته”.

وبينت مديرية الاسايش، أن “القوات الامنية لاتزال تبحث عن كل من (أحمد آزري وهزار صابر طه)”.