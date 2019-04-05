افراحنا، بعد ألام الحب وعذابه، هي ميزة الحياة

* د. رضا العطار

لو نظرنا مثلا الى (الحب) لوجدنا انه يمثل (قيمة) اساسية من (قيم) الحياة البشرية. والحق انه ليس اقسى على الموجود البشري من ان يجد نفسه وحيدا لا يتواصل مع احد ولا يتجاوب معه احد، انه يشعر بالحاجة دائما الى غيره من بني جنسه، وليس ثمة شئ يمكن ان يقوم بديلا عن الموجود البشري الذي نحبه ونتعلق به – – – بل اننا حتى حين نحب شيئا ما من الاشياء، فاننا لا نحبه الاّ لانه واسطة نستطيع عن طريقها ان نحقق ضربا من التواصل مع شخص ما. وما كان لاي مشهد طبيعي ان يستثير اهتمامنا او ان يولد لدينا اي شعور بالاعجاب، لو لم تكن او كانت هناك جماعة شاركت –مثلنا – في حياة المسرة و التمتع بمباهج الزهور النضرة وذكرى قضاء سويعات حلوة بالقرب من نهيراتها ووديانها الخصيبة، ولعل رنين ضحكات الاحبة ومرحهم لا يزال يتردد في مسامعنا .

ولو انني كنت وحدي، الكائن الواعي في هذا العالم لما حدثتني الكائنات الطبيعية الاّ عن وحدتي او بالاحرى لوجدت نفسي في حالة عدم اكتراث تام بأزاء مشاهدة الطبيعة ! ومن هنا فقد تكون القيمة الكبرى للحب الشخصي انه ينتزعنا من عزلتنا الميتافيزيقية لكي يقذف بنا الى عالم الاخرين بكل ما ينطوي عليه هذا العالم من مخاطر ومباهج وخصب وثراء ! لكن نحن لا نحب الاخرين لانهم سينفذون بنا الى حياة لا عهد لنا بها، تكشف لنا عن قيم مجهولة لدينا ويمتد بنا الى عوالم روحية لم تكن لنا في الحسبان ! فالحب هو بهجة الحياة الدنيا لدى ذلك الموجود البشري الذي لا يملك سوى ان يحيا مع الاخرين.

واذا كنا قد اعتبرنا اللعب بهجة اخرى من مباهج الحياة البشرية فذلك لاننا قد وجدنا في (اللعب) مظهرا من مظاهر الشباب الدائم للذات الانسانية وكأن الذات التي (تلعب) ذات تنطلق في نشاطها الابداعي دون ما ادنى قيد واذا كان اللعب يقترن بفترة الطفولة التي تكاد تخلوا من المشاغل والهموم فليس بدعا ان تكون متعة (اللعب) لدى الانسان البالغ هي متعة الارتداد الى حياة الطفولة بكل ما فيها من تلقائية وانطلاق. فاللعب وسيلة فعالة من وسائل تجاوز الواقع والتحرر من توترات الحياة وشتى مطالبها.

ولكننا لا نستطيع ان نغفل الواجهة الاخرى للعملة فان الامانة الفكرية تلزمنا بان نحدث القارئ ايضا عن آلانم الحياة وشرورها ومخاوفها دون الاقتصار على ابراز افراحها وخيراتها ومسراتها. وليس في وسع احد ان يتجاهل ما في الحياة البشرية من شرور. فان عمر الانسان لا يخلو من مرض والم وعذاب وشيخوخة. وقد لا يكون في استطاعة انسان كائنا من كان ان يزعم لنفسه انه قد نجح كليا في قهر كل تلك الشرور او تجاوزها بصورة قاطعة.

ان الحياة بطبيعتها لا تمثل قوة مولدة للألام ! فان الملاحظ اننا قلما نعد الحياة، في ذاتها بمثابة شر بدليل اننا قلما نفكر في التنكر لها او الكفر بها، اللهم الا في حالات نادرة قد تكون هي نفسها تعبيرا عن ضرب من التعلق بالحياة والنزوع نحو صورة من صمر السعادة ! والحق ان الانسان يريد ان يعيش ! وليست القيمة في نظره هي ما من شانه ان يهدم الحياة بل هي ما من شانه ان يساعدها على الدفاع عن نفسها وان ينقذها من براثن اليأس – – – وحين يقدم الانسان على الانتحار فانه لا يرتكب فعلته هذا الا لانه يرى في التنازل عن الحياة (خيرا) يوفر عليه آلام الحياة – – – ان الانسان السوي يواجه الحياة بضرب من الشجاعة الوجودية التي تستند ضمنا الى الشعور بان الحياة مصدر كل قيمة وانه هيهات لأحد ان يجد في (العدم) المبرر والعلاج.

والحق اننا لو نظرنا الى تاريخ الانسان لوجدنا انه هو وحده (في عالم التاريخ الطبيعي الشامل) الذي يستبقي ذكر الاباء والاجداد من عظماء وابطال وقادة ومصلحين وآية ذلك اننا نذكرهم لانهم ضحوا بانفسهم فماتوا ليعيشوا بدلا من ان يعيشوا ليموتوا ! انهم بذروا حياتهم وسفكوا الدم من جنباتهم، فنبت الخير لمجتمعهم، فكانت جراحاتهم ينبوع حياة اخصب المستقبل لأبنائهم واحفادهم من بعد! اجل ان تاريخ الانسانية هو وحده الذي تعلو فيه على امثلة حية لتلك الحياة المليئة المعطاة التي لم يأل اصحابها جهدا في ان يفيضوا على الاخرين ويبذلوا من انفسهم للاخرين ويتفانوا في سبيل خدمة الجميع ويعملو من اجل تحقيق سعادة المجموع.

* مقتبس من كتاب فلسفة الحياة للأستاذ د. زكريا ابراهيم – جامعة القاهرة