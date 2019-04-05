بسم الله الرحمن الرحيم

(اقليم البصرة)..جذورها (وهابية بريطانية)..تتطلب (حرب جمل) لوأدها..كما (وئدهم الإمام علي)

مقدمة:

قبل البدء (اتحدى) كل دعاة اقليم بصرة.. الذين (يرددون) بان الدعوة للاقليم ليست جديدة.. نقول نحداكم ان تعرضون (اول وثيقة قدمت لفصل البصرة بامارة) عن بغداد.. .ببداية القرن الماضي.. اتحداكم.. ان تقولون لنا من (المنديل والصانع)؟ اللذين قدما اول عريضة.. لسلخ البصرة بامارة.. للمندوب السامي البريطاني.. التي من ضمن عريضتهما.. (سنبقى الى الابد تحت حماية صاحب الجلالة البريطانية)؟؟ وقدمت العريض قبل يوم واحد من توجه الملك فيصل الاول الحجازي للعراق.. والصانع النجدي (المولود بالكويت).. والمنديل النجدي.. وكيل ال سعود بالبصرة.. كلاهما مرتبطين بابن سعود سلطان نجد .. الذي لديه خلافات مع (عائل الشريف حسين ملك الحجاز).. علما المنديل والصانع كان وكرهما (بالزبير)..

فالتاريخ كان ليس اعتباطيا ..كذلك من يطرح اقليم بصرة اليوم.. مستغلين نفس الاسباب منذ عام 1921 لحد اليوم…. (اهمال البصرة، القمع الذي يتعرض له دعاة وحدة الشيعة العرب لهيمنة مراجع ايرانيين عليهم، وارتباط دعاة اقليم بصرة باجندات سياسية متنفذة ومتورطة بالفساد.. وبارادات خارجية).. (علما الاهمال كان لعموم وسط وجنوب وليس البصرة وحدها، ولكن يركز على البصرة دون غيرها لدوافع سياسية)..

علما (استخدمت بريطانيا العرائض المقدمة كورقة ضغط على السلطات ببغداد).. بفتح (ملف اقلمة البصرة) للحصول على مكاسب وتنازلات من بغداد.. وارغم الملك فيصل (ناجي السويدي الذي كان يحلم ان يكون حاكما لولاية البصرة.. ورفض لانه ليس من اهلها).. و(عبد اللطيف المنديل) على الاستقالة من وزارتيهما.. لتقدم عريضة ثانية لسلخ البصرة. للضغط على فيصل واجباره من قبل الانكليز على التوقيع لشركة النفط البريطانية التركية.. ثم في عام 1928 ايضا قدمت (اقلمة البصرة) بدعم بريطاني لاجبار بغداد على التوقيع على المعاهدة البريطانية .

ليطرح سؤال اليوم (ما وراء طرح سلخ البصرة باقليم؟؟)؟؟ ماذا يريدون من بغداد من تنازلات؟ (فقطع الاعناق ولا قطع الارزاق).. اليس كذلك؟ فهل تضنون بان (تخنقوننا بحرماننا من منفذنا البحري الوحيد، ومصدر ثرواتنا كشيعة عرب، وامتدادنا للخليج) وسوف نسكت؟؟

ففي هذا الموضوع سوف نذكر حقائق تاريخية..

ومنها حقائق حسب الوثائق البريطانية نفسها.. وبعضها صادم.. مرعب.. تكشف خسة دعاة سلخ البصرة باقليم منفصل عن باقي الشيعة العرب جغرافيا، وجذورهم العفنة.. وحقيقة اماميهما الروحيان (عبد اللطيف المنديل النجدي) وكيل ابن سعود بالبصرة.. (واحمد الصانع النجدي) اللذان كانا يقيمان بالزبير.. وقدما اول عريضة للانكليز عام 1920 لسلخ البصرة (بامارة- اقليم) .. لتستمر المؤامرة منذ عام 1920 لعام 1928.. واليوم يريدون تكرارها باجندات جديدة عام 2019 .. لذلك سوف نضع الموضوع بمحورين.. :

المحور الاول:

فذكرناها منذ سنوات.. ونكررها (كما يكررها التاريخ).. (فالتاريخ يعيد نفسه).. بان كل من يريد التأمر على (الشيعة العرب) يذهب للبصرة (البطن الرخوة التي ينخر منها اعداء الشيعة العرب)، فطلحة والزبير وعائشة ارادوا التامر على الامام علي، فذهبوا للبصرة دون غيرها للتامر منها هناك.. ضد الشيعة العرب.. ولم يكتفون بذلك بل ايضا جيشو الجيوش ضد الامام علي الذي كان يقيم بالكوفة.. ليتكرر المشهد التاريخي هذا عندما اراد مصعب ابن الزبير التامر على الشيعة العرب ايضا بزمن المختار، فذهب مصعب للبصرة .. وتامر منها.. وجيش الجيوش للزحف على الكوفة وقتل المختار وذبح الشيعة العرب الذين معه.

وبعد عام 2003.. طرح اقليم موحد للشيعة العرب من الفاو لشمال بغداد، فسارع اعداء الشيعة العرب والامام علي ايضا، للبصرة ليطرحون مخطط (اقليم بصرة) لعرقلة قيام اقليم وسط وجنوب.. ونفس المؤامرة ونفس التوجهات.. (كما اعلن اجدادهم الحقد على الامام علي بالكوفة،ـ يعلنون احفادهم الحق على النجف اليوم)..

فلا تعتقدون بان المخطط هو (يكتفي فقط بالبصرة)..

بل الهدف الانقضاض على الشيعة العرب واستباحتهم.. وهذا يتطلب من الواعين من القيادات المحسوبة شيعيا بالعراق الاسراع بالانقضاض على المتامرين الذين تجمعوا بالبصرة للتامر على الشيعة العرب.. لان لو تركوا.. سينقضون على الشيعة العرب بوحشية.. اولها (طرد مليونان شيعي عربي من اصول العمارة والناصرية والديوانية وبغداد بحجة انهم ليسوا بصريين) ثم (حرمان الشيعة العرب والعراق من منفذه البحري، ودخول صراعات على حدود المحافظة والحقول النفطية).. (لنقل الصراع لعراقي بصري) بدل ان يكون (عراقي كويتي) لذلك نجد تأييد كويتي خليجي وحتى ايراني.

(فكل تعجبنا.. يتم قتل اشخاص لمجرد .. اطال شعره، او مقالة كتبها كما حصل مثلا لعلاء مشدوب، او يعتقل اوس الخفاجي لمجرد راي طرحه مخالف لايران) ولكن تهديد يهدد الشيعة العرب بالصميم بالعراق كسلخ البصرة باقليم لا نجد اي غيرة لدى من يحسبون شيعيا للتحرك للدفاع عن وحدة الشيعة العرب الجغرافية.

المحور الثاني:

ونبين هنا الحقائق التاريخية المرعبة الحديثة التي ثبتتها الوثائق البريطانية.. ببداية :

فاول من سعى للتامر على سلخ البصرة (بامارة- اقليم) ببداية القرن الماضي .. هم الوهابية.. عبر (معتمد) ال سعود (عبد اللطيف المنديل الدوسري من اسرة الفوزان) النجدي الذي كان (وكيل ابن سعود بالبصرة ويقيم بالزبير).. وبالتعاون مع نجدي اخر بالزبير (احمد بن ناصر الصانع) وهو من اسرة اقطاعية من مدينة المجمعة وكان اخيه.. اميرا على اقليم سدير في نجد ومندوبا لبيت المال منذ تعيينه من قبل الامام تركي بن عبد الله ال سعود).. (واصبح احمد الصانع متصرف البصرة في اواخر العهد العثماني ويرجع اصله الى اسرة ال حمود من عنيزة السنية).

والاسباب كانت واهية بتقديمهم عريضة لفصل البصرة، بدعوى (ان البصرة مدينة تجارية)؟؟ ولا نعلم هل يعني على المدن الفرنسية التجارية عن تنفصل عن باريس لان باريس ليست تجارية مثلا؟؟ او تنفصل العقبة عن الاردن لان العقبة ميناء بحري تجاري وعمان العاصمة ليست كذلك؟

وسنركز على (الاب الروحي لسلخ البصرة باقليم .. عبد اللطيف المنديل).. لنفهم المخطط:

فيرجع نسب (عبد اللطيف المنديل).. للبدارين من مدينة جلاجل اقليم سدير في نجد شمال الرياض.. حيث كان جده الاكبر (سويد امير لجلاجل ايام حكم فيصل بن تركي) .. وفي البصرة امتهن ابيه التجارة بين البصرة وبغداد والهند .. والاخطر عمل على (تسنين الزبير).,. اي عمل على التلاعب الديمغرافي في البصرة،ـ حيث (جلب النازحين من عشيرته من نجد للبصرة.. لدار الضيافة واقام لاسرته مكانة اجتماعية في جنوب العراق بدعم من العثمانيين وابن سعود).. فقد اكتسب ابنه يوسف باشا لقب الباشوية في عهد العثمانيين ثم حاز عبد اللطيف على اللقب في أعقاب نجاحه بترتيب مباحثات بين(عبد العزيز ال سعود والاتراك) فضموا الاحساء الشيعية ..لحكم ال سعود عام 1913.. (وكان يعتز المنديل بنجديته.. فرغم نصيحة ابن سعود له بان يقول هو عثماني اذا سأله الاتراك..ولكن اصر على ان يقول هو نجدي)..

ويذكر بان المنديل حضر مؤتمر الصبيحة في جنوب الكويت الذي اسفر عن تحييد الاتراك واعترافهم بسيادة السلطان عبد العزيز بن سعود على الاحساء.. وتم تعيينه على ميناء العقير لتطويره وتنظيم شؤون الكمارك، واطلق المنديل اسم (السعودية) على احد الاحياء التي تقع على ضفاف شطر العرب في البصرة.

وليس هذا فحسب.. (فعبد اللطيف المنديل هو اهم ممثلي ال سعود، مع الاتراك والانكليز ابان توحيد المملكة السعودية للفترة من 1902-1932) وله دور (سياسي في ولاية البصرة) من خلال الاتصالات التي كان يجريها مع الاتراك ثم الانكليز وكيلا عن السلطان عبد العزيز ابن سعود)..

وقال عنه (امين الريحاني) في كتابه (ملوك العرب) الجزء الثاني: (هو مخلص الود لال سعود وخصوصا للسلطان عبد العزيز وهو بنفس الوقت صديق حميم للسلطان ونجدي الاصل وبدوي).. وتوفي المنديل عام (1940) ودفن بمقبرة الحسن البصري، واطلق العاصمة السعودية الرياض اسمه على احد شوارعها عرفانا بوفاءه لال سعود ومكانته لديه.

وكان لديه علاقات مع (مس بيل).. (ووصفته باقوى شخصية بالبصرة بعد ذهاب السيد طالب النقيب) وكان ثريا حيث دعمت عائلته من قبل العثمانيين السنة وابن سعود السني الوهابيمع معا.. (ومس بيل كانت مستشارة المندوب السامي بيرسي كوكس في عقد العشرينات)..

وعين عبد اللطيف المنديل وزيرا للتجارة في اول وزارة عراقية برئاسة عبد الرحمن النقيب لطائفيته عام 1920، وثاني وزارة عام 1921، وعين وزيرا للاوقاف فيوزارة عبد المحسن السعدون الثانية واصبح عضو بالمجلس التاسيسي عام 1924 عن البصرة، ثم اصبح عضوا في مجلس الاعيان عام 1929 واستقال المنديل نظرا لموقف الملك فيصل الاول من المنديل الذي كان معروفا بتقاربه مع الملك عبد العزيز بن سعود وولاءه المزدوج العلني.. فاضطر المنديل لعدم الاستمرار باخر منصب وزاري له..

ورسالتنا (لدعاة سلخ البصرة باقليم)..عمر الحرية لا تبيح الخيانة..والديمقراطية لا تبيح التشرذم:

نقول لكم.. (السؤال ليس ..لماذا البصرة فقيرة وتحتها النفط).. بل السؤال (لماذا اليابان وكوريا الجنوبية، غنيتان وليس تحت ارضهما نفط وثروات)؟ فالعلة بالبشر .. بين من حكمها (السراق) وبين من يصدق ما يروجه دعاة اقليم بصرة (التنابل).. وليس بشيء اخر.. فالبصرة هناك طامعين يحكمونها لسرقة الثروات وهم من اهلها، ويعتبرون (اهل البصرة سذج وبسطاء) فيشيعون بان سبب عدم ونهوض البصرة لان ثروات النفط لا يتحكم بها (من ادارها بالسنوات الماضية).. في وقت صرفت على البصرة 55 مليار دولار بالسنوات الماضية سرقها من يطرحون اليوم اقليم ا لبصرة انفسهم كمجلس محفظتها ومحافظيها.

الايام تثبت يوم بعد يوم.. ان الشيعة العرب يحتاجون لقائد (مثل بطرس الاكبر) يوحدهم.. او على الاقل (قائد مثل ..مسعود البرزاني للاكراد) .. يرفع شعار (وحدة الشيعة العرب الجغرافية خط احمر) من (الفاو لسامراء مع بادية كربلاء النخيب وديالى) ويعتبرها خط احمر ..

ونحذر .. 0بان مظاهرات وسط وجنوب.. (حركت ايران ايضا) للاسراع باضعاف الشيعة العرب

فلعرقلة اي مشروع لقيام اقليم شيعي عربي كبير من الفاو لسامراء مع بادية كربلاء النخيب وديالى.. مجاور اقليم الاحواز الشيعي العربي المحتل من قبل ايران…. نجد ايران وموقفها المريب.. الذي لا يبدي اي معارضة لطرح (اقليم بصرة) .. لحرمان 25 مليون شيعي عربي بوسط وجنوب من منفذهم البحري على الخليج، ومن مصدر قوتهم الاقتصادية.. ومن اكبر التجمعات البشرية المدنية لديهم البصرة.. بهدف تمزيق الشيعة العرب جغرافيا .. وديمغرافي..

فدعاة اقليم بصرة لا يخفون حقدهم على (الشيعة العرب) ..

ونسال .. (يقولون انتم لستم من اهل البصرة)؟؟ (السؤال من هم اهل البصرة)؟؟

فيرفعون شعارات ما انزل الله بها من سلطان.. (البصرة للبصريين وارض البصرة للبصريين.. ) والاخطر.. شعاراتهم (اهل المحافظات بره بره.. مليون مصري ولا شروكي) .. اي مخطط (لتهجير اكثر من مليونان شيعي عربي شروكي من البصرة بدعوى ان اصولهم من العمارة والناصرية والديوانية وبغداد).. في وقت (لم يقولون لنا هؤلاء.. من تقصدون بالبصريين؟؟ فلا وجود لشيء اسمه سماويين وعمارجيين وبصريين وحلاويين وديوانيين.. الخ.. فهذه مجرد حدود ادارية رسمتها انظمة سياسية باسم محافظات.. وشعب تلك المحافظات هم من الشيعة العرب وعشائرهم من الفاو لشمال بغداد).. اليس كذلك؟ ثم اليس كل معاناة محافظة البصرة هي نفسها معانات محافظات وسط وجنوب العمارة والنجف والحلة والديوانية والسماوة.. الخ..

ونحذر .. (البصرة) خط تماس.. لقوى تريد (ابتلاعها).. (الايرانيين والخليجيين)..

فهل تعلمون بان تدفق الشيعة العرب للبصرة وراء منع ابتلاعها من قبل الايرانيين والخليجيين.. وذكرنا كيف ان (النجديين بقيادة ابن سعود الوهابي السني) دفع بعشائر سنية خليجية للبصرة لزيادة نسبة السنة النجديين فيها على حساب الشيعة العرب..

لذلك سلخ البصرة باقليم عن باقي الشيعة العرب.. يعني تقديمها لقمة سائغة للطامعين الخليجيين والايرانيين.. ونذكر بما نكرره من حقائق.. بان بريطانيا تعتبر البصرة حصتها من العراق، وتعمل على سلخها منه.. بالتعاون مع ايران ودول خليجية.. لذلك كما اشرنا بموضوع سابق (نجد القنصل الايراني والسفير الايراني يجتمعون ببغداد والبصرة بكل سلاسة.. لتمرير اجنداتهم.. وخير دليل اعترافات غالب الشابندر الذي كشف بان (موفق الربيعي) بمؤتمر للمعارضة بطهران قبل عام 2003 عرض خارطة للعراق بدون البصرة والعمارة.. وكانتا ملحقتان بايران..لينكشف مخططات قذرة..تستهدف وحدة الشيعة العرب جغرافيا..)..

وننبه (البصرة عنوان .. لوحدة الشيعة العرب) تاريخيا..

فالبصرة التاريخية من البحرين لبغداد مع الاحساء والقطيف والاحواز.. ولنتبه هذا عنوان جغرافي لوحدة الشيعة العرب ديمغرافيا وجغرافيا.. فكيف يراد اليوم ان تكون عنوان لتقزيم الشيعة العرب بحخدود ادارية رسمها صدام حسين المقبور البعثي السني.. الذي كان ضمن المعاول التي قزمت البصرة منذ خرائط سايكيس بيكو لحد اليوم.. فاعداء الشيعة العرب ووحدتهم يدركون.. بان البصرة خط تماس بين ثلاث امم (الايرانيين، والخليجيين، والشيعة العرب).. والبصرة هي امتداد للشيعة العرب ومنفذهم البحري الوحيد وعامود خيمتهم ووحدتهم.. وسلخ البصرة باقليم منفصل عن باقي الشيعة العرب ..هو بمثابة ذبح انسان من رقبته من الوريد للوريد..

ونحذر .. حال البصرة لن يزيد في حالة سلخها لا سامح الله باقليم.. (عن حال البحرين)..

اكثرية شيعية يحكمها اقلية سنية.. فلا يضن الشيعة العرب بالبصرة بان مخطط سلخ البصرة سوف يدخل بمصلحتهم بل بالضد من مصالحهم ولولا امتداد البصرة للشيعة العرب بوسط وجنوب ارض الرافدين.. لكان الخليجيين والايرانيين يبلعون البصرة منذ قرون وكما ان العراق .. تم تاسيسه بعد نكسة العشرين التي قام بها الشيعة العرب .. ولكن حكمها اقلية سنية منذ عام 1921.. ليهمش الشيعة لعقود ايضا بعدها.. ـ ثم بعد ذلك هيمنة ايران.. وفي كل الحالتين قبل وبعد عام 2003 الضحية هم الشيعة العرب والسبب لان الشيعة العرب ‎

ملخص القول:

ولنتبه.. (فيصل الاول الحجازي..ابن سعود النجدي).. ومقدمي (عريضة فصل البصرة، المنديل والصانع كلاهما نجديان يقيمان بالبصرة بالزبير تحديدا).. وضعوا جذور ا لخلاف والفتن وحاولوا شرذمة الاقليم الواسع الشيعي العربي بوسط وجنوب ارض الرافدين..

رد على الجهلة دعاة اقليم بصرة:

يدعي الجهلة بردهم على من يعارض اقليم بصرة.. بقولهم (انت لست بصريا فلماذا تتدخل)؟؟ اقول لهم (اني بصري) حسب اعترافكم .. (فولاية البصرة التاريخية) من البحرين لشمال بغداد.. اي ضمنها وسط وجنوب (منطقة العراق) والاحساء والقطيف ..اليس كذلك و(انا ابن الجنوب) اذن ضمن الامتداد الجغرافي للبصرة التاريخية.. نقطة راس سطر..

فالعجيب (الاجنبي المصري والحجازي والنجدي) بالبصرة له الحق بمصير البصرة.. ونحن الشيعة العرب تاريخيا ضمن ولاية البصرة الكبرى من البحرين لسامراء ليس لنا حق بتقرير مصيرنا ومصير جغرافيتنا من الفاو لسامراء؟؟ عجيب

……………………….

واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

………………………

سجاد تقي كاظم