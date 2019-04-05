الاتحاد الوطني يضمن المشاركة في رئاسة اقليم كوردستان

يبدو ان الاتحاد الوطني الكوردستاني وبعد الاتفاق المبدئي مع الديمقراطي الكوردستاني قد ضمن منصبا في رئاسة اقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الوطني لطيف شيخ عمر في تصريح لإذاعة “صوت امريكا” اليوم الخميس انه، “بلا شك سنشترك في تشكيل مؤسسة رئاسة الاقليم”.

ونفى المتحدث مطالبة الاتحاد الوطني باستحداث منصب نائب ثان لرئيس اقليم كوردستان غير انه قال في الوقت ذاته انه اذا استلزم الامر بتعديل قانون الرئاسة او استحداث منصب قانوني فانه سيتم ذلك وفق الاتفاقات بين الاطراف السياسية.

وكان الاتحاد الوطني الكوردستاني قد اعلن يوم الاربعاء توصله لتفاهمات مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني للمضي في تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم.

ومن المقرر ان يشهد اليومان المقبلان توقيع الحزبين الرئيسين اتفاقية تشكيل الحكومة الجديدة للاقليم وتوزيع المناصب فيها بحسب ما افادته مصادر من الجانبين.

وانهى برلمان اقليم كوردستان في جلسة عقدها يوم امس القراءة الثانية لمقترح تعديل قانون رئاسة الاقليم.