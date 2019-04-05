التيار البدري الوطني يستنكر الحملة الظالمة ضد السيد قاسم الأعرجي

(الساكت عن الحق شيطان أخرس)

يا أبناء شعبنا العراقي يا من ترقبون ما يحاك من إجحاف يتقصد الشخصيات الوطنية التي اذعن الواقع لوطنيتهم وحققوا ما تمكنوا منه لأجل الوطن، كيف تغمض عيون الشرفاء وتسكت أقلام واصوات النخبة عن الحملة الظالمة ضد السيد قاسم الاعرجي ومحاولةإلصاق تهمة باطلة ليس له أدنى علاقة بها؟

لِمَ لمْ تثر قضية عجلات المتسوبيشي في فصل استلامه وزارة الداخلية على خلفية فشل سابقيه فيها؟ أوَ ليس هذا هو الباطل بعينه؟ لمَ لا يفصح خصومه وبشجاعة السياسي الوطني عن الدافع الحقيقي للتعرض لهذا الرجل؟

هذه الضجة المفتعلة إنما لإبعاد السيد الأعرجي عن ميدان العمل الوطني بعد النجاح النسبي بفترة استوزار قياسية لم تتجاوز السنتين ومع ذلك مكنت له هذه الشعبية في الشارع العراقي. ان تصفية وتسوية الحسابات لا يمكن قبولها بإستعار إنتقامي عبر مؤامرة ليلية نسج خيوطها الخصوم المتخادمون مكراً لمكسب سياسي أو للإستحواذ على وزارة الداخليةبالسبل المقيتة التي ستحرق ما تبقى من العراق.

من هنا فإننا نستنكر وبشدة هراء جحور الخفاء ولن نكتم وسائلنا المتاحة لنلجم بها اصوات التسقيطالمرفوضة ايا كان منبعها. فالتيار البدري الوطني يدين الاعمال الموردة من الفاشستية ومنهج الميكافيلية للنيل من الوطنيين. هذه الأعمال لن تخدم سوى أباطرة الفساد وهي تسوّق ضد كل جهد وطني مخلص لإبعاده عما يعيق تطلعات الشرّ والعبثية.

وإذ نستنكر هذا العمل المشين نناشد النخب الوطنية بفضح هذا السلوك الهابط ونطالب الجهة الرسمية بمتابعة المفسدين قضائياً وتطبيق قانون العدلوالضرب بيد فولاذية علة روزس من يسعى لدمار البلد.

الامانة العامة

التيار البدري الوطني

05-04-2019