السعودية تبدي استعدادها لاسهام “فاعل ومؤثر” باعادة اعمار العراق

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، ان العلاقة الاخوية التي تربط العراق بالمملكة العربية السعودية لها جذور تأريخية وتنمو وتتعزز باضطراد بما ينسجم وتطلعات قادة وشعبي البلدين.

واشار خلال استقباله، اليوم الخميس في قصر السلام ببغداد، الوفد السعودي المشارك في اعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق العراقي السعودي، برئاسة وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، الى ان العراق يحرص على بناء علاقات مميزة مع المملكة وبقية اشقائه وجيرانه وفقا للمصالح المشتركة.

رئيس الجمهورية أشاد بمواقف السعودية ملكاً وشعباً الداعمة للشعب العراقي، ومساهمة المملكة في اعمار مدنه المحررة وإعانة اللاجئين والنازحين.

وأوضح الرئيس ان “العراق بعد تحقيقه النصر الناجز على الإرهاب المتمثل بعصابات داعش، بات محطة جاذبة للمستثمرين لاسيما ان آفاق الاستثمار فيه اصبحت واعدة لانفتاحه على العالم والعلاقات الطيبة التي تربطه مع العديد من البلدان”.

من جانبهم أكد اعضاء الوفد السعودي استعداد رجال الأعمال والشركات السعودية للإسهام الفاعل والمؤثر في حركة اعمار العراق.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل الارتقاء بها في مختلف المجالات، فضلا عن استعراض نتائج اجتماعات الدورة الثانية لمجلس التنسيق بين العراق والمملكة والاتفاقيات المتمخضة عنها.