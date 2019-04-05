الصبيّ الراعي – للشاعر الألماني هاينريش هاينه – ترجمة شعريّة – بهجت عباس

إنَّـه حقّـاً لَمَـلـْك ٌ ** ذلك الرّاعـي الصًّـبـيّ ُ

عرشُـه تلّ ٌ رحيب ٌ**أخضر العُـشـبِ ندِيّ ُ

ولـدَيـْـه الشَّـمسُ فوق الرأسِ تــاج ٌ ذَهَـبـيّ ُ

وحَوالَـيْ قدمـيهِ ** غَـنمُ التَّـلِّ الخصـيبِ

تَـتـلوّى مَـلَـقـاً للسَّـيِّـدِ الرّاعـي الحـبـيـبِ

وبلونٍ أحـمرٍ قـد حمـلتْ رسـْمَ الصَّـليـبِ

لـكــنِ الفـرســانُ هـُـــمْ هـذي العـجــولُ

باخـتيالٍ وبـزهْوٍ ** تـتَخـطّى وتَـجـولُ

فرقـة ُالتمثيل كانتْ** ماعـزَ الـتَّلِّ النَّـكِـرْ

وكذا سِـرباً مـن الطَّـيرِ وحَشـداً من بـقـرْ

بالمـزامـير وبالأجـراس مـنْ دون حــذرْ

شكّـلـوا جَـوقَـةَ موسيقى بلمـحٍ منْ بَـصرْ

أخذتْ تعزف لحـناً ** بغـنـاءٍ ســاحـرِ

شارك الشَّـلالُ فيهِ** بخـريــرٍ هــادرِ

وحفـيفُ الشَّـجر التـنّـوبِ مِـلءُ الخـاطرِ

وقع المَـلكُ سريعاً ** فـي سُـباتٍ قـاهـرِ

عنـدَ هــذا كان أمـراً واجـبـاً للسـيْـطـره

أنْ يـنـوبَ الكلـبُ بالحُكمِ ويقضي وَطَره

بنـباح ٍصَعـقَ الـتَّـلَّ الصَّـدى واهتّـصرَه

تَـمْـتـمَ المَـلـْكُ الصَّـبيّ ُ بنعـاسٍ ظاهــرِ

” إنَّ هذا الحكـمَ صعـب، مـا أنا بالـقـادرِ

أه! لـو عـُدتُ إلـى بيـتي، إلـى مليـكـتي

كنـتُ أحـظـى بهـدوءٍ وحـنـانٍ غـامــرِ

” أرتمي بـيـن ذراعـيْـها بصَـمْتٍ وسُـكون ِ

واضعـاً رأسـي بلـطفٍ دون هـمّ ٍ وشُجون ِ

وأرى ممـلكتي في سـحـر عيـنيها الدَّفـين” ِ