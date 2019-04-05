العراق يعرض على السعودية 200 فرصة استثمار

عرضت الحكومة الاتحادية في بغداد يوم الخميس قرابة 200 فرصة استثمار على القطاع الخاص في السعودية.

وقال وزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبدالله القصبي في المؤتمر الصحفي للبيان الختامي للمجلس التنسيقي العراقي السعودي عقده مع وزير النفط العراقي ثامر الغضبان اليوم، إن “العراق قدم 186 فرصة استثمارية للقطاع الخاص السعودي”.

واضاف انه “خرجنا من طور التخطيط الى طور تنفيذ المشاريع مع العراق”، معلنا الموافقة على تشكيل مجلس أعمال سعودي – عراقي.

ونوه القصبي الى ان رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي سيزور الرياض ويوقع الاتفاقيات مع السعودية.

و يزور وفد سعودي كبير العراق، يضم عدداً من الوزراء، ويرأسه وزير التجارة والاستثمار، ماجد القصبي.

وقد أعلنت السعودية في اليوم الأول من الزيارة تقديم منحة للعراق بقيمة مليار دولار، كما أعلنت عن قرار بافتتاح 3 قنصليات جديدة في العراق.

ويتألف الوفد السعودي من 100 شخصية، بينهم 9 وزراء، لبحث تطوير العلاقات والتعاون الاقتصادي.

وتأتي زيارة الوفد لاستئناف أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق السعودي العراقي في العاصمة العراقية بغداد، وتفعيل دور السعودية في مرحلة الاستثمار وإعادة الإعمار في العراق والتعاون في مختلف المجالات.

ويلتقي الوزراء السعوديون التسعة رئيسي الحكومة ومجلس النواب، كما سيعقدون مع نظرائهم من الوزراء العراقيين، إلى جانب ممثلي كبرى الشركات والمؤسسات السعودية، اجتماعات مكثفة في إطار أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق السعودي- العراقي.

مجلس الوزراء العراقي، الذي كان قد وافق على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين الرياض وبغداد، سيبحث مع الوفد السعودي ملفات إعمار المناطق المحررة وتشجيع التبادل التجاري والتعاون الثقافي والرياضي.