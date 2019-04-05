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العشرات يحتجون بالنجف ضد “الاساءة للمقدسات” وعمل النساء بالكافتريات

خرج العشرات من اهالي مدينة النجف عصر اليوم الجمعة في تظاهرة احتجاجية على “الاساءة للمقدسات”، وعمل النساء في المقاهي والكافتريات.

وقال محافظ النجف لؤي الياسري في تصريح للصحفيين على هامش مشاركته في التظاهرة، إن “الحكومة المحلية في النجف ستضرب بيد من حديد لكل من يحاول ان يسيء للشعائر الدينية”.

واضاف ان “المحافظة اصدرت توجيهات عده أهمها منع النساء من العمل في الكفي شوبات وغلق المقاهي غير المجازة” .

وتابع الياسري أن “الأجهزة الأمنية تعمل على تطبيق قرارنا بالتنسيق العالي مع الدوائر المختصة في السياحة والشرطة والاستخبارات وعلى أعلى المستويات الرسمية وفق القانون النافذ”.

وكانت مديرية شرطة محافظة النجف قد اعلنت يوم الثلاثاء عن القاء القبض على صاحب مقهى بتهمة الإساءة للرموز الدينية.

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