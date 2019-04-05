القبض على مجموعة بوزارة الداخلية بينهم ضابطان اختلسوا رواتب لمدة سنتين

أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية يوم الخميس عن تمكنه من القاء القبض على ضابطين اثنين ومنتسبين منسوبين الى أحد مراكز الشرطة ببغداد لتورطهم باختلاس رواتب هاربين من الخدمة لمدة جاوزت السنتين.

وذكر بيان صادر عن المكتب اليوم، ان عملية القاء القبض والضبط على المتهمين تمت بناء على أوامر قضائية صادرة عن قاضي تحقيق محكمة الرصافة وبناء على المعلومات والشكاوى الواردة لمكتب المفتش العام والتي أفادت بقياد ضابطين منتسبين اثنين بتزوير تواقيع واستلام رواتب هاربين من الخدمة لمدة جاوزت السنتين.

واضاف البيان ان مكتب المفتش العام شكل فريق عمل للتحقق من المعلومات الواردة، والذي قام بدوره بتدقيق الكشوفات وبودرات صرف الرواتب وأكتشف الفريق استلام الملقى القبض عليهم لرواتب أحد المنتسبين الهاربين لأكثر من سنتين، وبلغ حجم الأموال التي تم اختلاسها من راتب المنتسب الهارب أكثر من 35 مليون دينار، كما أظهر التحقيق الاداري الابتدائي الذي أجراه مكتب المفتش العام وجود هاربين آخرين تقدموا بالشكوى لدى مكتب المفتش العام باختلاس رواتبهم من قبل المذكورين.

ونوه البيان الى تنظيم محضر ضبط اصولي ودون افادة واعتراض الضابطين والمنتسبين وعرض قضيتهم أمام قاضي تحقيق محكمة الرصافة الذي قرر توقيفهم وفق المادة 315 من ق ع ع على ذمة التحقيق، وقد أودع الأربعة التوقيف ولا زالت التحقيقات مستمرة معهم لكشف حجم الأموال التي سرقوها والمنتسبين الذين تمت سرقة رواتبهم.