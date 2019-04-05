القوى السنية تحدد ما تريده السعودية من العراق الآن

كشف تحالف المحور، الذي يضم اغلب القوى السنية السياسية، الخميس، عما تريده المملكة العربية السعودية، من خلال تقاربها مع العراق خلال الفترة الحالية.

وقال النائب عن التحالف فالح العيساوي ان “العلاقة السعودية – العراقية متوقفة أكثر من 30 عاما، وكانت متوترة نتيجة احتلال العراق للكويت”، مبينا ان “هذه العلاقة عادت للتوتر بشكل لافت جداً خلال تولي نوري المالكي رئاسة الحكومة العراقية”.

وأضاف ان “التقارب السعودي – العراقي حصل في عام 2017، بفترة تولي حيدر العبادي رئاسة الحكومة العراقية، فالعبادي كان منفتحا كثيرا على المجتمع العربي والاقليمي”.

وأضاف العيساوي ان “زيارة الوفد السعودي الاخير الى بغداد، لم تكن مفاجئة”، مؤكدا ان “السعودية تحاول ان تعوض الفترة التي شهدت مع العراق فتوراً”، مبينا ان “هذه العلاقة لها أهداف وغايات لا تتوقف عند الاقتصاد والاستثمار، انما تتعدى ذلك”.

وتابع النائب عن تحالف المحور ان “السعودية ترى ان هناك نفوذا ايرانيا واضحا في العراق، وهذا النفوذ أخذ اشكالاً متعددة، على الصعد العسكرية والأمنية، اضافة الى الجانب الاقتصادي، خصوصا وان ايران تريد ان تتخلص من العقوبات الأمريكية من خلال العراق، والحصول على العملة الصعبة”.