برلمان كوردستان يستبدل رئيسه خلال اسبوع والاعلان عن حسم المناصب الحكومية

رجح المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني لطيف شيخ عمر يوم الخميس ان يحسم حزبه المرشح لمنصب رئيس برلمان اقليم كوردستان خلال الاسبوع المقبل ويتم تقديمه لينال الثقة تحت قبة البرلمان، كاشفا عن حسم المناصب في الحكومة الجديدة للإقليم بين الاطراف التي ستشرك فيها.

وقال شيخ عمر في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم بالسلمانية انه “تم حسم الاتفاق بين الحزبين وما تبقى هي قضايا بروتوكولية نسعى لإتمامها مع الاخوة في الديمقراطي الكوردستاني”، مؤكدا انه “لم تتبق اية مشكلة بين الجانبين”.

وعن منصب رئيس برلمان كوردستان قال المتحدث ان “هذا المنصب محسوم وهو من استحقاق الاتحاد الوطني الكوردستاني، ولم يتبق سوى ان يختار الحزب شخصية لتولي المنصب”، مشيرا الى انه “من الممكن ان يسمي الحزب مرشحه للمنصب المذكور خلال الاسبوع المقبل”.

وبشأن توزيع المناصب في الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان قال شيخ عمر، انه “تم حسم اسماء المرشحين لتولي المناصب في التشكيلة الجديدة لحكومة اقليم كوردستان”، من دون الخوض بتفاصيل اخرى.

وبما يخص قضية محافظة كركوك واختيار مرشح لمنصب وزير العدل في الحكومة الاتحادية قال المتحدث ان “مسألة كركوك وتسمية محافظة لها وكذلك قضية بغداد تم حسمها بالاتفاق السابق بين الحزبين، وزعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، والنائب الاول للسكرتير العام للاتحاد الوطني الكوردستاني كوسرت رسول يجريان مناقشات لإنهاء هذه الملفات”.

واكد شيخ عمر انه “من الضروري ان نقوي العلاقات مع بغداد وان نعمل على تطبيق قانون الموازنة كما هو، وان تنفذ حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية في بغداد التزاماتهما من اجل دفع رواتب الموظفين والعاملين في كوردستان بالمواعيد المقررة وألّا يتم التخلف عن ذلك”.

وكان الاتحاد الوطني الكوردستاني قد اعلن يوم الاربعاء توصله لتفاهمات مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني للمضي في تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم.

ومن المقرر ان يشهد اليومان المقبلان توقيع الحزبين الرئيسين اتفاقية تشكيل الحكومة الجديدة للاقليم وتوزيع المناصب فيها بحسب ما افادته مصادر من الجانبين.

وانهى برلمان اقليم كوردستان في جلسة عقدها يوم امس القراءة الثانية لمقترح تعديل قانون رئاسة الاقليم.