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حكومة اقليم كوردستان تعلن قرارا جديدا يخص الدوام الرسمي للموظفين

اعلنت حكومة اقليم كوردستان عن اعادة تنظيم الدوام الرسمي لموظفي الدوائر التابعة لها في الاقليم.
وبحسب قرار صادر من الحكومة جاء في الاشارة اليه “ان عدم الالتزام الموظفين بالدوام اصبح ظاهرة بسبب عدم اتخاذ الاجراءات القانونية، ومع الازمة المالية والادخار للرواتب، وصل الى مستوى خطير، لذلك يجب الالتزام بالدوام الرسمي والمخالف سيتخذ بحقه اجراءات قانونية قاسية”.
وطالبت الحكومة من جميع الوزارات والدوائر اسماء الموظفين الفائضين من حركة الملاكات.

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