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خروج الطريق الرئيس الرابط بين السليمانية ودوكان عن الخدمة

اعلنت مديرية المرور العامة في محافظة السليمانية يوم الجمعة عن خروج الطريق الرئيس الرابط بين مدينة السليمانية وقضاء دوكان الذي يضم اكبر السدود في اقليم كوردستان لتضرر جزء كبير من ذلك الطريق.

وقالت المديرية في بيان اليوم، “نحيط السائقين علما انه وبسبب خروج جزء من الشارع القريب من قرية (كاني خان) عن الخدمة فقد اصبح الطريق غير سالك للرواح والمجيء”.

واوضحت ان “فرق صيانة الطرق والجسور قد شرعت في اصلاح الطريق المذكور، وبدأت فرق المرور العامة بتسهيل عمل المرور من الشارع”.

وقد خرجت مياه سد دوكان فجر اليوم الجمعة عن السيطرة واغرقت عددا من الشوارع القريبة.

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