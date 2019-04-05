خطيب صدري يتحدث عن “ايادٍ خفية” تذكي صراعات ونزاعات جنوب العراق

حذر امام وخطيب التيار الصدري في مدينة البصرة ستار البطاط يوم الجمعة من وجود “اياد خفية ومشبوهة” تذكي الصراعات والنزاعات العشائرية في العراق وخاصة بجنوبه.

وقال البطاط في خطبة صلاة الجمعة اليوم، إن “هنالك قنابل موقتة موزعة على خارطة مجتمعنا بين المناطق والمدن ينفجر بعضها بين الحين والاخر ولا زال بعضها ينتظر سحب فتيلها لتتشظى”، مردفا بالقول ان “هذه القنابل هي النزاعات العشائرية التي قد تكون اخطر واشد فتكا من القنابل”.

واضاف ان “هناك اصابع مشبوهة واياد خفية تسعى جاهدة لإذكاء النزاعات العشائرية وايجاد خلل في منظومة المجتمع واستهداف السلم الاهلي غايتها اضعاف هيبة الدولة والقانون والاجهزة الامنية، وهذه الاصابع موجودة تحديدا في جنوب العراق”.

ويلجأ معظم الاشخاص في العراق وخاصة محافظات الوسط والجنوب الى العشيرة لحل النزاعات التي تحدث بينهم من خلال تسويتها او تعويض المعتدى عليه بمبالغ مالية لما لحقه من اضرار مادية او معنوية.