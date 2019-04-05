ذكرى اغتيال العراق- الذكرى والعلقم!

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بقلم- رحيم الشاهر- عضو اتحاد ادباء ادباء(2) العراق

انا اكتب، اذن انا كلكامش( مقولة الشاهر) (3)

من فضل ربي مااقولُ واكتبُ** وبفضل ربي بالعجائبِ اسهبُ( بيت الشاهر)

دخلتُ الشعر عالما به، وخرجتُ منه جاهلا به( مقولة الشاهر)

قصيدتي حمالة الشعر القديم، ورافعة الشعر الجديد( مقولة الشاهر)

الكتابة كرامتي من الله تعالى ، فكيف لااحلق بها ؟ ( مقولة الشاهر)

انا من كنتس ، بيد انهم لايفقهون( مقولة الشاهر)

ذكرى انطفائك علقمُ ياشاهدا فيه الدمُ!

لما غُزيتَ بعقرِنا

وصروحُ مجدكَ تُهدمُ

صار الهلاكُ حصادَنا

منه نكيلُ ونُلهمُ!

أغلى فقيدٍ عندنا

أغلى بهي يُعدمُ!

حمالُ أوسمة الدنى

بعد المرايا مُظلمُ

قد كفنوكَ بجرحنا

فعلى أسانا تُلطمُ!

جاؤوا بحقد ٍجامح

والحقدُ حاك عنهمُ

دولٌ عليك تكالبتْ

عن صوتِ حقك قد عموا

شنوا عليكَ فسادهم

وعلى الفسادِ تحزموا

خنساؤنا مفجوعةٌ

حدباؤنا تتحطمُ!

** **

ذكرى انطفائك علقمُ

أيعزُ بعدكَ مُكرمُ!!

حرقوا سماءك بالأسى والأرضُ تُحرقُ ، والسمو!

هدمتْ عليكَ صوامعٌ

حتى فنيتَ ، وأجرموا

صبوا عليك جحيمهمْ

وعلى الجحيمِ تبسموا !

هم أبدعوا بقبورنا

وهم النعيقُ الأبكمُ

قبرٌ جماعي لنا

صار العراقُ الأكرمُ!

يابوشُ ذكرُكَ فاسدٌ

ذكرٌ به فسد الفمُ

أسلمتنا لمهالكٍ

ستظلُ فينا تُشتمُ

عنوانُ قبحك أننا

بفسادِ لؤمك نُحكمُ!

21/3/ 2019