عجيب حقاً رعب المسلمين .. من مسيح المسيحيين **

المقدمة

بداية عنوان مقالي ليس تجنياً على المسلمين ، بقدر ما هو كشف للحقائق مغيبةٍ وتاريخ مشين ؟

المدخل

المسيحيين يؤمنون بتجلي ألله في المسيح لذا فهم يقدسونه ويعبدونه (ألله الظاهر في الجسد) وهو عندهم نور ألله ألاتي كشعاع الشّمس إلى كل النَّاس ، فقراء وأغنياء صالحين وطالعين ، بوذ ، هندوس ، سيخ ، يهود ، ملحدين ، لا دينيين ، ومسلمين ومسيحيين ؟

ويكفي العقلاء والمنصفين أنه صاحب “القاعدة السماوية الذهبية” اذ قال {إفعلو بالناس … ماتحبون أن يفعلوه بكم} وهى خلاصة الشريعة والناموس والانبياء ؟

الموضوع

لن أذكر ما قاله القرأن عن صفاة وخصال السيد المَسِيح ، والذي لم يَقله حتى عن مُحَمَّد نفسَه ، فعقلاء المسلمين والمنصفين يعلمونها ويدركونها جيداً ، مع أصل وفصل وسيرة وسلوك الاثنين ، رغم جهل ألكثير منهم بما قالته التوراة عنه والمزامير ، وما قاله وفعله وشرعه كما جاء في الانجيل ؟

والحقيقة الذين يتهمون التوراة والانجيل بالتحريف يثيرون الشفقة قبل الضحك والاشمئزاز والسخرية ، لأنهم لا يمتلكون الدليل القاطع والبرهان ، وثانياً لم يقر بهذه التهمة رسول الاسلام نفسه ولا القرأن ، وثالثاً لو علم هؤلاء كيف كتبت التوراة والمزامير والانجيل لصدمو من هول الحرص والتقديس والتبجيل (إذهبو للعم گوكل لتعلموا المزيد) ؟

وكل منصف للحق والحقيقة وذي راي سديد يدرك مدى البون الشاسع بين تعاليم وسيرة محمد وتعاليم وسيرة المسيح ، وهو كالفرق بين الثرى والثريا ؟

وسأبين بأدلة وبراهين ثلاث قوية وجلية وواضحة عن مدى جهل معظم المسلمين حتى بدينهم قبل أديان ألاخرين ؟

لنترك هنا تناقضات أيات القران وكوارثها على المسلمين وغيرهم والتي لا يدركها أو يعلمها الكثيرون منهم ، وكذالك كارثة الناسخ والمنسوخ والحديث المدسوس والمبتور ، ونترك حتى مافي التوراة من حكمة وموعضة وما في الانجيل من حق وهدي ونور ، وكما قال السيد المسيح لحاخامات اليهود {كلامكم وسلوككم يدينكم ) لذا من فقرأن المسلمين ندين ؟

فبمقارنة بسيطة وتحليل منطقي ، يتضح لنا من هو صاحب الفكر والتشريع السماوي الحقيقي والعجيب والفريد ، ومن هو صاحب الفكر والتشريع ألارضي الكسيح والوضيع والبليد ؟

وهو تحدي لشيوخ المُسلمين الذين يجرّون ورائهم مع ألأسف لجَهنمَ ملايين المسلمين ، الطيبين منهم والارهابيين والسذج والمغفلين (معلومة ، ليس كل الساذج والمغفل طيبين) ؟

والذين قال عن أمثالهم السيد المَسِيح {يحملون الناس أحمالاً ثقيلة (اي شرائع) ، وهم بأصابعهم لا يلمسونها(أي لا يطبقونها} فعلى هؤلاء ينطبق القول {لا يرحَمون أنفسهم ولا يدعون رحمة ألله تنزل على الاخرين} وهذه بعض النقاط المهمة ؟

١: ألم يشفي السيد المسيح البرص والعمي والعرج والمقعدين والمخلعين وحتى أقام موتى عديدين ، ولم يزل يفعل عجائب كثيرة من حولنا ومثله أتقيائه وقديسيه ، وبشهادة غرباء عقلاء ومنصفين قبل المسيحيين ؟

وهذا ما لم يستطيعه أشرف خلق ألله وألاشرف من الملائكة وخاتم النبيين وسيد المرسلين ، وهذه الصفاة والألقاب هى بالحقيقة صفاة وألقاب السيد المسيح ، ألقاها شيوخ الدجل والسلاطين والمنتفعين على رسول الاسلام زوراً وبهتاناً ، وهى كذب وافتراء على الله والنَّاس ، لانها صفاة وألقاب يستحيل أن تنطبق عليه بشهادة ربه ونفسه ؟

فهل يُعقل يا من تدعون العقل والإيمان ، أن لا يستجيب ألله لمن لديه كل هذه الصفاة الحميدة والألقاب الفريدة ، ليحقق له ولو معجزة وَاحِدَة تنقذه من محنته وورطته أمام أهله وقومه من كفار قريش ، وتدعم حقيقة رسالته وقدسية دعوته ، ليقر أخيراً صاغراً لهم { ما أنا إلا بشر مثلكم) ؟

فهل قال السيد المسيح لاتباعه وحواريه ولحاخامات اليهود “ما أنا الا بشر مثلكم” أم قال لهم وهو محكوم عليه بالسلب {أنا هو – أي أنا ألله ضوألأب واحد ، من يحمل صليبه ويتبعني لا يسير في ظلام ، بل تكون له الحياة ألابدية ؟

٢: المسيح صلب ومات وقام من بين الأموات وبشهادة جميع حوارييه حتى توما الشكاك الغائب أخيراً ، وحتى لو لم يعترف المسلمون بصلبه وقتله ، فهم يعترفون برفعه للسماء ؟

فهل رفع محمد مثله إلى السماء أم قبر بعد ثلاثة أيام من الصّراع على سلطته في العراء ، فحتى رحلة الاسراء والمعراج مشكوك في صحتها ، لكثرة التناقض حولها والتأويلات {بالروح ، بالجسد ، بالروح والجسد ، في الحلم ، في اليقظة} وقد شهدت عايشة لان سلمى أنه لم يفارق حجرها ليلتها ؟

٣: لنأتي لمن هو الديان يوم الحشر ، أليس السيد المسيح يا عقلاء المسلمين ، وبإعتراف محمد نفسه في حديث قدسي صحيح ، ولم يختلف في هذا حتى أعتى أعداء المسيح والمسيحيين { لن تقوم الساعة حتى ياتي عيسى أبن مريم دياناً للعالمين} ؟

طيب نتساءل بالمنطق والعقل ، لماذا لا يكون الديان محمد صاحب الصفاة الكثيرة والعديدة ، أو المهدي المُنتظر ؟

فإعقلوها يا عقلاء المسلمين إن كُنتُم حقاً للحق عابدين ، أنه {لا ديان ولا مهدي منتظر غير السيد المَسِيح ، فهو الحق والصادق الأمين } وحتى هذه الصفة هى من صفاة السيد المسيح سرقت وألقيت على مُحَمَّد (سفر الرؤية ؟

وللعلم أن الكثير من صفاة المهدي المنتظر وخاصة عند الاخوة الشيعة ، تتطابق مع صفاة وخصال السيد المسيح} راجو مقالي بهذا الخصوص (المهدي المُنتظر عند السنة والشيعة ..واليهود وألمسيحيين) ؟

والمهدي المزعوم بصفاته ومواصفاته عند المذهبين لا يقر بوجوده مسلم عاقل ، لكثرة التناقضات والاختلافات حوله ؟

فكيف لبشر فاني يعيش في سرداب لمئات السنين ، أو هادياً لقتلة وكفار وملحدين ومجرمين وأن يحقق السلم والعدلُ ، وهذا ما لم تستطيعه رسل وأنبياء واولياء الله جميعاً ؟

وأخيراً ..؟

أكثر ما يثير عجبي وإستغرابي بالاضافة لما ذكرته هو قول البعض من المغيبين والمنافقين {أن ألإرهاب لا دين له} ؟

فاذا لم يكن ألارهاب دِين عموم المسلمين فدين من يكون ، فهاتو دليلكم وبرهانكم إن كُنتُم صادقين ، فحتى من يسلمون من الأجانب تجعلونهم إرهابيين ؟

فالهروب من الحقيقة لابد وأن يودي إلى الهلاك في النهاية … كالنعامة ، سلام ؟

سرسبيندار السندي