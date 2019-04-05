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عضو رفيع بالوفد المرافق لبارزاني يعلن عن هدف من زيارة الاردن

قال سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني فاضل ميراني يوم الجمعة ان زيارة رئيس الحزب مسعود بارزاني الى الاردن هي ضمن اطار العلاقات الكوردستانية في المنطقة ومع البلدان المجاورة.

وقال ميراني وهو ضمن الوفد المرافق لبارزاني في زيارته الى عمان للصحفيين اليوم، ان “الاردن لديها علاقات جدية مع اقليم كوردستان”، مضيفا ان “الاقليم سيزيد من تطوير تلك العلاقات مع الاردن”.

ووصل بارزاني، والوفد المرافق له وبدعوة رسمية يوم الجمعة الى العاصمة الاردنية عمان.

وابلغ مصدر في مكتب بارزاني بأن الهدف من الزيارة المشاركة بالمنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الاوسط وشمال افريقيا والذي سينعقد في عمان.

واضاف المصدر ان بارزاني سيلتقي على هامش حضوره المنتدى العاهل الاردني الملك عبد الله وشخصيات من دول عربية واجنبية ستحضر المنتدى.

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