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”غازبروم“ نفط الروسية تزيد إنتاج الخام في إقليم كوردستان

قالت شركة ”غازبروم“ نفط الروسية، الخميس، إنها تزيد طاقة الإنتاج في حقل ”سرقلة“ في إقليم كوردستان، بنسبة 25 % عن طريق حفر بئر إنتاج ثالثة.
وبلغ الإنتاج اليومي المتراكم للحقل 35 ألف برميل.
وتعتزم ”غازبروم“ نفط، إنتاج 1.2 مليون طن في حقل ”سرقلة“ العام الحالي، ستكون حصتها منها أكثر من 0.5 مليون طن.
وتشارك“غازبروم“ نفط في مشروعين في كوردستان العراق، في امتيازي ”شاكال“ و“كرميان“.
ويوجد حقل ”سرقلة“ في امتياز ”كرميان“.
تملك ”غازبروم“ نفط 40 % في ”كرميان“، بينما تحوز حكومة إقليم كوردستان 20 %، وتملك ”وسترن زاكروس“ الكندية 40 %.
وفي العام الماضي، قالت الشركة الروسية إنها تجري محادثات مع ”ريبسول“ بشأن مشروعات مشتركة تديرها شركة النفط الإسبانية في كوردستان العراق.

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