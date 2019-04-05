قضاء الخالص يعلن حالة الاستنفار بسبب ارتفاع مناسيب نهر ديالى ويصدر توجيهاً شاملاً

أعلنت قائمقامية قضاء الخالص في محافظة ديالى، الجمعة (5 نيسان 2019)، حالة الاستنفار بسبب ارتفاع مناسيب نهر دجلة في محيط القضاء.

وقال قائمقام القضاء (15كم شمال بعقوبة) عدي الخدران، في حديث إن “قائمقامية الخالص في حالة استنفار قصوى مع ارتفاع مناسيب نهر دجلة المار بأطراف القضاء منذ منتصف ليلة الامس”.

واضاف الخدران، ان “قائمقامية الخالص اصدرت توجيه شامل برفع فوري لمضخات الزراعية القريبة من ضفاف النهر واخلاء المواشي والاغنام وابعاد العوائل عن النهر بشكل مؤقت”، لافتا الى ان “الارتفاع سيؤدي وفق المعلومات الاولية الى ضرر ببعض المحطات لتنقية المياه القريبة من ضفاف النهر”.

واشار قائمقام قضاء الخالص الى ان “جسر السندية على نهر دجلة كان يعاني من خلل في احدى اجزائه وتم اصلاحه من قبل كوادر طرق ديالى والطريق سالك حاليا بين ديالى وصلاح الدين”، مؤكدا ان “الوضع لايزال تحت السيطرة”.