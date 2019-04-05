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للعافيه درجات وزعامه مراتب … !

عثمان ٲحمد رضا
الرئاسه والزعامه في البلدان العربيه وٲلاسلاميه ، بكل وضوح ٲقولها صناعه ٲمريكيه ٲسرائيليه ، ٲو حد ٲقل بالمباركه ٲمريكيه ٲسرائيليه ، لا ٲحد يقول لي الرئيس فلان وزعيم علان تسلقه الی السلطه عن الطريق الشعب ومن خلال نضالـه ، هذه ٲسطوانه مشروخه الرئاسه وزعامه صناعه وحياكه من قبل العم سام ، والضباع العالم بدليل ٲي شعب قامه بالثوره لو لم تكن خلف تلك الثوره ٲيادي خفيه لم تنجح والعكس صحيح ، هولاء الزعماء ٲكثرهم ٲو ٲغلبهم تسلقوا الی السلطه بالدم ، التاريخ والتجارب ٲثبتت بان الذي يتسلق السلطه بالدم لايزول الابالدم ، الديمقراطيه ٲكذوبه وخطاب سياسي وليست ثقافه عامه في البلدان العربيه والاسلاميه ، مجرد شعار يصدقه دراويش السلطه ، ٲمريكا عندما تعين رئيسآ ٲو زعيمآ تضع لـه رقمآ كانازل السجن ، لو كان رقم الزعيم 2 ، ٲي انه سوف يتخلصون منه باايام وساعات ربما ، كا حسني مبارك وصدام والقذافي ، وقريبآ بوتفلقه ، لانه البديل جاهز وللاطاحة بهم هناك الف والف مبرر ، اما لو فرضنا بٲن الزعيم ٲو الرئيس يحمل رقم 1 ٲي انه ضروري لبقائه في سلطه ولازالت ٲمريكا وٲسرائيل بٲمس حاجة اليه ، ك بشار الاسد الذي قتل شعبه وحكم بالنار والحديد ، بقاء بشار الاسد ضروره ملحه للغرب ليكمل فصول الاستراتيجيه الامريكيه الصهيونيه ، ولهذا السبب ٱعطت الضوء الاخضر لروسيا وايران لدخول سوريه لحماية بشار من شعبه ، بشار الموظف رقم 1 خدمه ٲسرائيل وامريكا ، ورجل سائر علی خطی والده حافظ الاسد ، في دول المتقدمه يقدم الوزير ٲستقالته لارتكابه خطٲ ٲو تسبب في حدث ما ، ٲما في سوريه وفي عام 1967 تحديدآ سقط الجولان في عهد حافظ الاسد ، فابدل الاستقاله وتنحي ، كافۇوه حافظ الاسد بالمنصب رئيس الجمهوريه عام 1970 ، ولهذا ٲيقنت بٱن الزعامه والرئاسه في البلدان العربيه والاسلاميه صناعه وحياكه من قبل ٲسرائيل وٲمريكا ، اما ٲي رقمآ تحمل فهذا يعتمد علی نظام ٲخدم نفسك بنفسك ….. !

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