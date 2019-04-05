ماذا قال فؤاد حسين عن ابادة الفيليين؟

استذكر نائب رئيس الوزراء- وزير المالية فؤاد حسين، ابادة الكورد الفيليين بذكراها ال39.

وكتب حسين على حسابه بتويتر، “تمر هذه الأيام الذكرى ٣٩ لجريمة ضد الانسانية ارتكبها النظام الشوفيني ضد #الكورد #الفيلين بتهجيرهم ومصادرة ممتلكاتهم و قتل العديد من شبابهم. نستذكر اليوم ضحايا هذه الجرائم البشعة و سيبقى #الشهداء خالدين للأبد في ذاكرة الأجيال”.

وتعرض الكورد الفيليون للتهجير إبان حكم الرئيس الأسبق أحمد حسن البكر في عامي 1970 و1975، ومن بعده صدام حسين في 1980 بحجج عديدة ومنها أنهم يتحدرون أصلا من إيران، وتم إسقاط الجنسية عنهم.

والفيليون هم من سكان العراق ويقطنون في مناطق جلولاء وخانقين ومندلي شمالا إلى منطقة علي الغربي جنوباً مروراً بمناطق بدرة وجصان والكوت والنعمانية والعزيزية.

ويسكن الكورد الفيليون أيضا في مناطق عدة في بغداد.

ولا توجد إحصائيات رسمية لعدد الكورد الفيليين في العراق خاصة في ظل الظروف التي تعرضت لها هذه الفئة من تهجير وإبعاد وإقصاء.