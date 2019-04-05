(( مجمع نجمة بغداد … مشروع سكني واعد ))

ضمن سعيها الحثيث لفتح آفاق إستثمارية جديدة لأطراف العاصمة بغداد أقدمت هيئة إستثمار بغداد متمثلة برئيسها المهندس شاكر الزاملي على التخفيف من الإختناقات الحاصلة في المركز وتوفير فرص العمل لشباب وأهالي تلك المناطق من خلال إقامة وتنفيذ العديد من المشاريع الإستثمارية التي تعمل الهيئة على متابعتها بإستمرار والإطلاع على سير الأعمال فيها والتعرف على نسب الإنجاز التي وصلت اليها ، ومن هذه المشاريع مجمع نجمة بغداد السكني الذي زارته ملاكات هيئة إستثمار بغداد الفنية والهندسية والمقام في منطقة العامرية / مجاور كلية الزراعة على مساحة (166 دونم ).

يهدف المشروع الى حل جزء من أزمة السكن وتحقيق التميز بطريقة وأسلوب البناء الحديث والأنموذجي فيه إذ أن الوحدات المنفذة ستكون واطئة الكلفة تلبي جميع إحتياجات المواطنين المستفيدين ، حيث بدأت الشركة المنفذة له بتهيئة موقع العمل للمباشرة بأولى مراحله ويتكون المشروع من :.

_ (1000) وحدة سكنية أفقية البناء بمساحة (250) م2 لكل وحدة منها

_ مراكز صحية

_ مركز تجاري

_ مدارس

_ مناطق ترفيهية

_ حدائق ومواقف للسيارات

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