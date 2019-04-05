محافظة بغداد ترفع مجسّر الكريعات لصيانته

أعلنت محافظة بغداد، الجمعة، عن رفع مجسّر الكريعات لصيانته وإعادة تأهيله، فيما حذرت اصحاب المطاعم والمشاريع الاستثمارية من إطلاق موجات مائية.

وقالت المحافظة في بيان، إن “محافظ بغداد فلاح الجزائري وافق على رفع مجسرالكريعات لغرض صيانته وتأهيله بناء على طلب قدمته مديرية طرق وجسور بغداد”.

وأشار المحافظ، وفقا للبيان، الى ان “موافقته جاءت ايضا نتيجة لارتفاع مناسيب نهر دجلة بعد اطلاق موجات مائية كبيرة من سامراء باتجاه بغداد نتيجة للأمطار التي هطلت مؤخرا”، لافتا الى ان “هذه الموجات سترفع مناسيب نهر دجلة 3 امتار بحسب ما أبلغتنا به وزارة الموارد المائية”.

كما حذر المحافظ، “اصحاب المطاعم والمشاريع الاستثمارية، وجميع المتواجدين على شواطئ نهر دجلة من مطاعم ومنشآت ومواطنين من التواجد في حوض دجلة واعتبار من اليوم الجمعة حفاظا على سلامتهم”، مبينا أن “ارتفاع مناسيب دجلة سيستغرق 3 ايام ثم يعود تدريجيا الى وضعه الطبيعي”.

وكانت وزارة الموارد المائية قد وجهت، الخميس (4 نيسان 2019)، كتاباً إلى محافظة بغداد حذرت فيه المواطنين من ارتفاع مناسيب نهر دجلة الى 33 متراً.