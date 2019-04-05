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مفوّض اللجنة الدولية في الشرق الأوسط يتسلم لائحة أعضاء وبنود عمل مقترحة…

قدم عضو المجلس التنفيذي في الشرق الأوسط للّجنة الدولية رامي فواز لائحته المقترحة لإنشاء فرع لبنان الى مفوّض الشرق الأوسط السفير الدكتور هيثم ابو سعيد ضمن الأطر القانونية المعتمدة في الأصول والأعراف.

وجرى بحث في البرامج المنوي القيام بها لملاقاة البنود والتقارير التي تعمل عليها اللجنة كمراقب في الشأن المحلي، بُغية تقديم العون وللجهات المعنية لتسريع الملفات العالقة.

وأشار المفوّض الى أن لبنان يُعتبر من الدول الشرق أوسطية المتقدمة في مجال تطبيق الشرعة الدولية برغم كل الأحداث الأليمة المحيطة به، مع الأخذ بالإعتبار وجوب العمل الكثيف على بعض الأمور العالقة من خلال التعاون في المجالات المطلوبة على مستوى الدولي.

وإختتم اللقاء بعرض شامل للعناوين الملحة، على ان يبدأ العمل بها، بعد الإنتهاء من الإجراءات القانونية المطلوبة والتنسيق مع أعضاء التنفيذيين في الهيئة الإستشارية.

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