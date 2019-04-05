مقتل ضابطين واربعة مراتب واصابة آخر بكمين لـ”داعش” جنوب كركوك

كشف مصدر امني مطلع، اليوم الخميس، ان ضابطين واربعة من قوات الشرطة الاتحادية قتلوا واصيب شرطي اخر خلال عملية لقوة من الشرطة الاتحادية في احدى القرى التابعة لقضاء داقوق.

وابلغ المصدر ان الحادث حصل قبل ظهر اليوم الخميس وفي حدود قرية (تل البصل) التابعة لقضاء داقوق جنوب كركوك عندما كانت قوة من الفوج الاول اللواء 19 الفرقة الخامسة من الشرطة الاتحادية تقوم بحملة ضد مراكز ومخابئ ارهابيي تنظيم “داعش”.

واضاف ان القوة وقعت في كمين للارهابيين الامر الذي تسبب بمقتل معاون امر الفوج الرائد عمار موسى القيسي وكل من الملازم علي صبيح والمراتب كل من اركان عليو كرار طوينة ومحمد حمزة ومرتضى محمد فيما اصيب شرطي باسم هاني حسين من مواليد 1996 بجروح.