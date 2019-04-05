نكتة بايخة السعودية تدرب قوات الامن العراقية

احمد كاظم

الناهق باسم وزرارة الخارجية بشر العراقيين ان السعودية ستدرب قوات الامن العراقية مع ان رئيس الاركان السعودي لا يعرف السير يس يم.

وصل تدهور العراق على يد الرئاسات الثلاث الفاسدة البائسة الى ان يدرب قواته الامنية سعوديون لا يعرفون كبيف يسيرون في الشوارع ناهيك عن السير العسكري.

الرئاسيات الثلاث الفاسدة البائسة فقدت الحياء و الخجل الى درجة ان يدرب القوات العراقية بدو حفاة فاسدون ثبت فشلهم في اليمن و هم لا يعرفون يمناهم من يسراهم.

الجيش العراقي و القوات الامنية تأسست عندما كان الخليج الوهابي على راسهم السعوديون يعيشون على الجراد و الجرابيع و لا يفرقون بين القدم و الكف.

لماذا الرئاسات الثلاث تقبل بهذه المذلة؟

الجواب لانهم يكشفون عن نفوسهم الذليلة بالرغم من مناصبهم العالية التي تضخ لهم المال الوفير لان ذليل النفس يبقى ذليلا مهما ارتفع منصبه و ثراؤه.

ملاحظة: في الوقت الذي يصنف الجيش العراقي بدرجة عالية عالميا و في المنطقة يدرب البدو الحفاة الفاسدون القوات الامنية العراقية.

ختاما: الذليل يبقى يشعر بالمذلة مهما ارتفع منصبه و ازداد ثرائه لان الشعور بالمذلة تقرره الوراثة و الجينات.