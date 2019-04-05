يُهدد 11 قرية.. عضو بمجلس ديالى يكشف عن خيار “مر” لمواجهة أزمة الفيضانات المحتملة

كشف عضو مجلس محافظة ديالى خضر مسلم العبيدي، الجمعة، (5 نيسان 2019)، عما وصفه بالخيار “المر” في معالجة أزمة الفيضانات المحتملة داخل المحافظة.

وقال العبيدي في حديث إن “الوضع بشأن الفيضانات المحتملة في ديالى لايزال تحت السيطرة بالوقت الراهن لكن تبقى المفاجآت حاضرة في ظل انواء جوية متقلبة وهطول امطار بين فترة واخرى ما يؤدي الى زيادة منسوب بحيرة حمرين”.

واضاف، أن “إحدى شركات وزارة الموارد المائية بدات بتأهيل مهرب مائي يطلق عليه (صلاح الدين) ممتد من بحيرة حمرين ويصل عبر مسارات متعرجة ومناطق زراعة ووديان صوب هور الشويجة في واسط استعدادا لاي طارئ”.

واشار الى أن “استخدام مهرب صلاح الدين باتجاه الشويجة قرار مر سيتخذ في اخر المطاف اذ تعذر ايقاف السيول وارتفاع مناسيب بحيرة حمرين”، لافتا الى ان “القرار سيؤدي الى ضرر في 11 قرية تضم نحو 1500 منزل سكني ومناطق زراعية”.

وتابع، أن “خلية الازمة الحكومية تتابع الوضع عن كثب وتتخذ قرارتها بالتنسيق مع رئاسة الوزراء ووزارة الموارد المائية باعتبار الاخيرة جهة الاختصاص”، مبينا ان “حديثنا بالحقائق جاء لطمانة الناس والوقوف بوجه الشائعات التي تحاول تخويف الناس”.