إليسا تطرح برومو كليبها الجديد “كرهني”

طرحت المطربة إليسا البرومو التشويقي لكليبها الجديد “كرهني”، والذي انتهت من تصويره مؤخرا.
ومن المقرر طرح الكليب الأسبوع المقبل على قناة “روتانا”. “كرهني” كلمات علي المولي ألحان فضل سليمان وإخراج إنجي جمال.
طرحت المطربة إليسا البرومو التشويقي لكليبها الجديد “كرهني”، والذي انتهت من تصويره مؤخرا.
ومن المقرر طرح الكليب الأسبوع المقبل على قناة “روتانا”. “كرهني” كلمات علي المولي ألحان فضل سليمان وإخراج إنجي جمال.
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