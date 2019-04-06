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ادارة سد الموصل تعلن ارتفاعا بإطلاقات من تركيا وتوضح حقيقة امر

اعلن مدير سد الموصل الخبير رياض النعيمي يوم الجمعة عن ارتفاع اطلاقات المياه من السد خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال النعيمي انه “بحسب توجيهات المركز الوطني للموارد المائية فان اطلاقات سد الموصل سترتفع بعد الساعة 12 من منتصف هذه الليلة الى2500م٣ في الثانية”.

واضاف انه “لا صحة للشائعات التي اطلقت على سد الموصل وانما هناك فراغ خزني في السد قادر على مواجهة الاطلاقات المائية القادمة من تركيا”، مؤكدا انه “لا صحة لما نسب الينا حول وجود مخاطر من هذا الشيء”.

وكانت وزارة الموارد المائية في وقت سابق من اليوم سلامة سد الموصل والسدود الاخرى في العراق كافة.

وذكرت في بيان اليوم، انه “لا صحة تماما للشائعات التي تنشرها بعض وسائل التواصل الاجتماعي”.

واضاف البيان ان “الوزارة ستقوم باتخاذ الاجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات التي لا تريد الخير لهذا البلد”.

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد نقلت عن مدير سد الموصل قوله انه “لا خيار أخر لنا اما إطلاق نسبة كبيرة من المياه أو انهيار السد”، مردفا بالقول “نحن أمام ( كارثة ) حقيقية خلال ال72 ساعة القادمة”.

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