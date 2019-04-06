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استخدام ’الجيل الخامس’ من الإنترنت لأول مرة في العالم

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أصبحت كوريا الجنوبية أول بلد في العالم يستخدم شبكة الإنترنت “5G” لأغراض تجارية.ذكرت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية الجنوبية، بأن البلاد بدأت باستخدام شبكة “5G” لأغراض تجارية.حيث بدأت ثلاث شركات كورية، في الليلة الفائتة، بتقديم خدماتها من هذه الشبكة وهي شركات “SK Telecom Co”،”KT Corp”و “LG Uplus Inc”.ووفقا لخطط الحكومة، فإن الشبكة ستكون متاحة في العاصمة سيؤول ومدن أخرى، وبحلول نهاية العام ستغطي الشبكة حوالي 85 في المئة من جميع المدن المكتظة بالسكان.وكان وزير العلوم والتكنولوجيا، يو يونغ مينغ، قد صرح سابقا بأن الحكومة “تعتزم بذل كل جهد ممكن لأن تصبح اللاعب الرئيسي في العالم في مجال شبكات 5G”.وستسمح الشبكة بتقديم سرعات تفوق “10 غيغابايت في الثانية” وهو أسرع بـ40 مرة من شبكة “4G”، كما وتوفر الشبكة وقتا قصيرا جدا في تنزيل وتحميل البيانات.

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