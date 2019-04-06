الاخلاق الساكنة والأخلاق المتحركة.

* د. رضا العطار

تحمل كلمة (الاخلاق) المعاني التالية :

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1 – انها تنوّه بمجموعة التصورات والاحكام والمشاعر والمواقف المتعلقة بالحقوق والواجبات التي يعترف بها الناس، يحترمونها في زمن معين اوفي مجتمع معين او مدينة معينة. وتسمى هذه المجموعة بالوقائع الاخلاقية.

2 – ان تنوًه دراسة الوقائع الاخلاقية بالعلم، يجعلنا نقول مثلا : ان الفيزياء هي علم الظواهر الطبيعية، فنحن نميز ضمنيا بين علم الفيزياء باعتباره منهجا للبحث عن المعرفة وبين الموضوع الذي يدرسه هذا المنهج.

كذلك الامر بالنسبة للاخلاق بمعناه الثاني، انها تشير الى منهج وطريقة لدراسة الوقائع الاجتماعية ولذلك يجوز تسميتها (بعلم الواقع الاجتماعي). ونلاحظ هنا اننا في كل من هذين المعنيين الذي يشير اليهما اصطلاح الاخلاق نعالج دراسة وصفية لكل من العادات والتقاليد والمعتقدات الاخلاقية لجماعة معينة من الناس في زمان ما. ويتماشى هذان المعنيان للاخلاق مع وظيفة عالم الاجتماع.

3 – تنوّه كلمة الاخلاق بالعلم الذي يبين المبادئ التي يجب الاقتداء بها لعمل الخير وتجنب الشر، وهذا المعنى يهم الفيلسوف اكثر مما تهمه المعاني الاخرى، لانه لا يعتبر الاخلاق دراسة وصفية لوقائع معينة فحسب، وانما يهتم بها من حيث هي دراسة تقديرية ترمي الى تبيان المعايير الصحيحة للتميز بين الخير والشر والحق والباطل في سلوك الفرد والجماعة.

لكن الفيلسوف برجسون يختلف عن كبار الفلاسفة الذين عالجوا الموضوعات الاخلاقية قبله، حيث انه كان يركز اهتمامه على البحث عن مصادر الاخلاق ومنابعها، غير مكتف بمعالجة الموضوع على الطريقة التقليدية المعهودة.

فالاخلاق مُثل عليا يقتدي بها الانسان ويحققها. والاخلاق باعتبارها علما تقديريا مستقلا عن بقية العلوم، قسًمها برجسون الى قسمين، الحق القسم الاول بعلم الاجتماع والحق القسم الثاني بالتصوف.

اما نظرته الى فلسفة المحبة، فيحصرها في الله، كينبوع المحبة، معتبرا اياه، جوهر الوثبة الانسانية، لذلك عندما يتحد التصوف المسيحي بالتيار الحيوي الصاعد تتجسد فيه المحبة. ولكن الى جانب ذلك يوجد التصوف الاسلامي المنفتح المتجسد في فلسفة الحلاج. التي نفهمها من خلال الدعاء الذي ردده قبل قتله، لم يصدر الا عن نفس شملت بحبها الانسانية جمعاء فغفرت لجلاديها وغمرتهم بعطفها غير المتناهي. قال الحلاج عندما رأى الخشبة التي سيصلب عليها :

( اللهم بحق قدمك على حدثي، وحق حدثي تحت ملابس قدمك، ان ترزقي شكر هذه النعمة التي انعمت بها علىّ حيث غيبت اغياري عما كشفت لي من مطالع وجهك، وحرّمت على غيري ما ابحث لي من النظر في مكونات سرك. وهؤلاء عبادك قد اجتمعوا لقتلي تعصبا لدينك، وتقربا اليك، فاغفر لهم، فانك لو كشفت لهم ما كشفت لي لما فعلوا ما فعلوا، ولو سترت عني ما سترت عنهم لما ابتليت بما ابتليت، فلك الحمد فيما تفعل ولك الحمد فيما تريد ).

نيكلسون في ( في التصوف الاسلامي وتاريخه) ترجمة ابو العلاء عفيفي.

وكذلك الامر بالنسبة لدعاء داعية المتصوفة رابعة العدوية التي تقول : (الهي ! ان كنت اعبدك مخافة النار فاحرقني فيه، وان كنت اعبدك رغبة في الجنة، فابعدني عنها، وان كنت اعبدك لذاتك فلا تصرف عني جمالك السرمدي)

ويقول الشيخ محي الدين بن عربي الابيات التالية التي تعلن ان لا دين ارفع من دين الحب :

لقد صار قلبي قابلا كل صورة * * فمرعى لغزلان، وديرُ لرهبان

وبيت لاوثان، وكعبة طائف * * والواح توراة، ومصحف قرأن

ادين بدين الحب، انى توجهت * * ركائبه، فالدين ديني وايماني

لنا اسوة في بشر هند واختها * * وقيس وليلى، ثم مي وغيلاني

ان نشاط العقل للمتصوف الخلاق يتأرجح في صدره، لايجاد الحلول لمشكلات الانسان الكبرى في العصر الحاضر مثل الحرب والسلم وتكاثر السكان وازدياد الفقر وطغيان جور الحكام، اننا في الحقيقة بحاجة الى متصوف عبقري يستطيع تحقيق تحول روحي عميق في قلوب البشر وعقولهم.

* مقتبس من كتاب دراسات في الفلسفة الغربية الحديثة، لمؤلفه صادق جلال العظم.