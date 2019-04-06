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الدفاع المدني في واسط تخمد حريقا اندلع في احد البساتين بالمحافظة

افاد مصدر امني، الجمعة، بأن فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حريق اندلع في المحافظة.

وقال المصدر في حديث ان “فرق الدفاع المدني في واسط تمكنت من اخماد حادث حريق نشب في احد البساتين في منطقة الزلجة واسط”، مبينا ان “الحريق لم يؤدي الى وقوع اية خسائر بشرية”.

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، انه “تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق”.

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.

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