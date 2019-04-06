الرمثا يقبل استقالة مديره الفني العراقي عادل يوسف

أعلن الرمثا الاردني، قبول استقالة الجهاز الفني للفريق، بقيادة المدرب العراقي، عادل يوسف.

كما ذكرت الصفحة الرسمية للنادي على “فيسبوك”، أن الرمثا وافق كذلك على استقالة الجهاز الإداري.

وتم التقدم بهذه الاستقالات، بعد يوم واحد من خسارة الفريق، أمام شباب العقبة “1-2″، لحساب الجولة الـ18 من دوري المحترفين الأردني.

ويُنتظر أن تشهد الساعات المقبلة، تعيين جهازين فني وإداري جديدين للفريق.

ويعيش الرمثا أوضاعًا صعبة في الدوري، حيث يحتل المركز قبل الأخير، برصيد “13” نقطة، وأصبح بحاجة للفوز في المباريات الأربع المتبقية، ليتمسك بفرصة البقاء في المسابقة.