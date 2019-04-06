السلطات الامنية تعتقل منتحل صفة ضابط كبير في المخابرات العراقية يحتال على الناس

اعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية يوم الجمعة عن القاء القبض على شخص منتحل لصفة ضابط برتبة عميد في جهاز المخابرات الوطني ويضبطه متلبساً بالنصب والاحتيال على المواطنين بداعي تعيينهم على ملاك وزارة أمنية لقاء 5 آلاف دولار للشخص.

وذكر بيان صادر عن المكتب اليوم ان عملية الضبط وإلقاء القبض تمت بأمر قضائي وبإشراف ومتابعة ميدانية من قبل المفتش العام جمال الأسدي، وجاءت على خلفية ورود معلومات من مصادر مكتب المفتش العام الخاصة والتي أفادت بقيام شخص يدّعي انتسابه لجهاز المخابرات الوطني بإيهام المواطنين بإمكانية تعيينهم على ملاك إحدى الوزارات الأمنية لقاء مبلغ قدره 5000 دولار.

واضاف البيان انه تم نصب كمين للمتهم، وقد نجم عنه ضبط الشخص متلبساً بتسلم مبلغ 5000 دولار من أحد المواطنين مقابل تعيينهم في إحدى الوزارات الأمنية بعد أن أوهمه بأنه ضابط برتبة عميد في المخابرات العراقية.

وتابع البيان ان فريق العمل نظم محضر ضبط ودون افادة واعتراف المتهم الذي افاد باعترافه صراحة أنه أخذ أموالاً من مواطنين آخرين بداعي تعيينهم. وتم عرض قضيته أمام قاضي التحقيق المختص والذي قرر بدوره توقيفه وفق أحكام القرار 160 لسنة 1983، ولا زال التحقيق جار في القضية من قبل الجهات المختصة في مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية لمعرفة ملابسات القضية والمتورطين معه في الجريمة.