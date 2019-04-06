السويد: السجن لعراقي ثمانية عشر عامًا بتهمة قتل صديقته السابقة

يهاب المقبل

سرعان ما أصبح “آبي عبد الله السعدي” من المشاهير في عروض الأزياء والسناب شات، وقد وصفته وسائل الإعلام السويدية في وقت سابق بـ”المؤثر”. الآن حُكم عليه بالسجن 18 عامًا بتهمة قتل صديقته السابقة، في حين وصف في بعض وسائل الإعلام السويدية بـ”السادي”. و”آبي عبد الله السعدي” والشهير بإسم “آبي بلاتّليتو” من أصول عراقية، وقد ولد في السويد عام 1995.

وجدت محكمة سولنا المحلية الآن أن “آبي السعدي” مذنب بقتل صديقته السويدية السابقة، وذلك عندما قام بزيارة منزلها ليلًا واعطائها حقنة تقابل نحو 30 حبة من الترامادول، ثم وضعها في حوض الإستحمام لتغرق. وقد استخدمَ الشموع والفراولة بعد عملية القتل لتبدو الجريمة وكأنها إنتحار كما كشف ذلك تقرير تشريح الجثة وعمليات البحث الجنائي.

وكشفت التحقيقات أن “آبي السعدي” كانَ يعذب صديقته السابقة منذ فترة طويلة، وانه هددها بقطع رأسها فيما لو قررت تركه. ووجدت التحقيقات كذلك ان الدافع وراء الجريمة كان لامتلاك صديقته السابقة معلومات تدينه، وان السيارة الفاخرة التي امتلكها كانت مقدمة له كهدية من الضحية نفسها.

وقد أدين “آبي السعدي” بالإضافة إلى القتل، بتهم عديدة مثل الإعتداءت والإنتهاكات الجسيمة لحقوق المرأة والتهديدات غير القانونية والسلوك السيء والقذف والتحرش الجنسي والتخريب وجرائم المخدرات والمنشطات. وقد رأى قاضي محكمة سولنا المحلية بناءًا على طلب المدعي العام توماس ماتسون بإن العقوبة الأجمالية لجرائمه تصل إلى ثمانية عشر عامًا في السجن.