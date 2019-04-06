السويد: حكم قضائي بسجن سياسي عراقي بتهمة إغتصاب أبنته بالقانون

إيهاب المقبل

أصدرت محكمة أوبسالا مؤخرًا حُكمًا قضائيًا بإدانة سياسي عراقي من الحزب الأشتراكي الديمقراطي السويدي الحاكم بتهمة إغتصاب أبنته بالقانون.

وقالت وسائل الإعلام السويدية أن سعد صالح حماد، تولد العراق الثالث عشر من نوفمبر تشرين الثاني 1980، اقترف جريمة إغتصاب أبنته بالقانون البالغة من العمر تسع سنوات في العديد من المناسبات.

وأبلغت الأبنة المحكمة المحلية أنها تعرضت للاغتصاب بشكل مُنظم من ابيها بالقانون في خمسة عشر مناسبة على الأقل. وعانت الأبنة كذلك من اضطرابات الأكل وفقدان الوزن بسبب الأعتداءات الفموية والشرجية والمهبلية المتواصلة.

ووصل سعد صالح حماد إلى السويد من بيروت في عام 2010. وبعد أيام قليلة من وصوله إلى البلاد تزوجَ امرأة مطلقة لديها ثلاثة أطفال من زواجها السابق.

واصدرت محكمة اوبسالا في الأول من ابريل نيسان الجاري حُكمًا قضائيًا بسجن سعد صالح حماد لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة لثبوت الأدلة عليه، بجانب تغريمه نحو 250 ألف كرون سويدي/ 27 ألف دولار امريكي كتعويض مالي للضحية.

والجاني سعد صالح حماد عضو في مجلس إدارة شركة سيارات للأجرة بمدينة اوبسالا، كما أنه يعمل سياسيًا في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في بلدية تيرب، وحصلَ في إنتخابات عام 2018 على المرتبة الثالثة والثلاثين لمجلس بلدية تيرب.

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