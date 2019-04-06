العراق والسعودية يبدأن باجراءات قد تسهم بحل ازمة مستعصية

أبرم وزير الكهرباء العراقي، لؤي الخطيب، في بغداد محضر اجتماع، مع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد بن عبد العزيز الفالح، للتعاون المشترك في مجال الطاقة الكهربائية بين البلدين، تمهيداً لابرام مذكرة تفاهم في المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة.

وقد اجتمع الوفدان العراقي والسعودي برئاسة وزيري البلدين، وتم إبرام محضر الاجتماع، بعد ان أكد الجانبان بان هذا الاتفاق يأتي إسهاماً في تحقيق أهداف إنشاء مجلس التنسيق (العراقي – السعودي)، وإقتناعاً من الجانبين بمزايا التعاون الثنائي والتقني في مجال الطاقة الكهربائية، وتعزيزاً لأواصر الصداقة القائمة بين البلدين.

وثبت في المحضر، العديد من الفقرات التي ستتضمنها مذكرة التفاهم، وعلى رأسها، الربط الكهربائي بين البلدين، وتطوير سوق الطاقة، وحث المصانع والشركات السعودية العاملة في مجال الطاقة الكهربائية على التعاون مع الجانب العراقي لتغطية الطلب من المعدات والمنتجات الكهربائية، فضلا عن الأستثمار والمشاركة في تمويل مشروعات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية (المتجددة والتقليدية) في العراق، الى جانب التعاون في مجال البحوث والدراسات المتعلقة بصناعة الكهرباء، وتبادل المعلومات والبيانات والدراسات المتعلقة برفع كفاءة إستخدام الطاقة الكهربائية، وترشيد الإستهلاك، علاوة على تطوير الموارد البشرية من خلال التدريب وتبادل الخبرات.