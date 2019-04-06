بالصور: بيجاما ذكية تحمي من الأمراض وتضمن نوم عميق

شر موقع الديلي ميل البريطاني، خبراً مفاده أنّ علماء من جامعة ماساتشوستس الأميركية قد ابتكروا ملابس نوم ذكية تراقب نبضات القلب، التنفس ووضعية الجسم. وفي التفاصيل، فقد تمّ تصميم هذه البيجاما القطنية بأجهزة استشعار وسعرها يترواح بين الـ 100 والـ 200 دولار أميركي. نُشير إلى أن البيجاما تحتوي على خمسة أجهزة استشعار تعمل بالطاقة الذاتية مخيّطة في بطانة القميص، لمراقبة التنفس وحركة العين والنوم. والجدير ذكره، أن لهذه البيجاما بلوتوث يرسل البيانات لاسلكياً إلى الكمبيوتر لتحليلها. أمّا عن هدف هذه البيجاما فهو المساعدة في النوم بعيداً عن الإجهاد والتعب، مع حماية الجسم من الالتهابات والأمراض كالقلب، الكلى، ضغط الدمّ والسكري.