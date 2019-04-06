بعد السعودية .. المانيا ترغب بالاستثمار في العراق وخاصة سيمنز

اجرى وزير الخارجية الالماني هايكو ماس يوم الجمعة اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

واكد ماس خلال الاتصال رغبة بلاده بتطوير العلاقات مع العراق والتعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية .

ونقل بيان من الحكومة العراقية عن الوزير الألماني قوله ان “الكثير من الشركات الالمانية الكبيرة ترغب بالاستثمار في العراق ومنها شركة سيمنز”.

من جهته رحب رئيس مجلس الوزراء بهذه المبادرة، مشيدا بالدور الإيجابي لشركة سيمنز والشركات الألمانية لدعم العراق في قطاع الكهرباء.

وكانت الحكومة الاتحادية في بغداد قد عرضت يوم الخميس قرابة 200 فرصة استثمار على القطاع الخاص في السعودية.