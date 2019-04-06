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تحذير عراقي للاماكن السياحية المطلعة على ضفاف الانهار

اهابت هيئة السياحة في وزارة الثقافة العراقية، المنتجعات السياحية المطلعة على ضفاف الانهار تطبيق شروط السلامة، بخاصة مع ارتفاع مناسيب المياه.
وذكر بيان لرئيس الهيئة حمود محسن حسن ، “تهيب وزارة الثقافة والسياحةوالاثار/ هيئة السياحة جميع المرافق السياحية من فنادق ومنتجعات سياحية ومطاعم وكازينوهات تقع على ضفاف الأنهار اتخاذ الحيطة والحذر وكافة الإجراءات الاحترازية وتطبيق كافة شروط السلامة وتعليمات الدفاع المدني للحفاظ على سلامة مواطنينا من ارتفاع مناسيب مياه الأنهار في هذا الفصل”.
وبين ان هذه التعليمات تأتي “تجنبا من حدوث أي كوارث بيئية و نهيب بجميع مواطنينا الالتزام بالتعليمات ونهيب بقواتنا الأمنية لأتخاذ واجباتهم وتطبيق شروط وتعليمات السلامة العامة لأي طارئ ونهيب بجميع مواطنينا الالتزام بالتعليمات الصادرة بذلك ونتمنى السلامة للجميع ليتمعوا باسعد الاوقات.”
التحذيرات تأتي بعد ايام من مصرع اكثر من 100 شخص وفقدان العشرات بابتلاع المياه عبّارة في مدينة الموصل.
وكان أغلب ضحايا العبارة التي غرقت في 21 آذار/مارس في مدينة الموصل العراق من النساء والأطفال الذين كانوا يحتفلون بعيد نوروز وعيد الأم.

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